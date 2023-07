Cancer du pancréas: des bactéries au secours de la chimiothérapie

Une étude rapporte que la production de certaines molécules par les bactéries intestinales améliore l’efficacité de la chimiothérapie contre le cancer du pancréas.

L’adénocarcinome canalaire pancréatique (PDAC), plus connu sous le nom de cancer du pancréas, est une tumeur associée à un très mauvais pronostic en raison de sa résistance aux traitements.

La polychimiothérapie, par exemple avec le FOLFIRINOX (5-FU, irinotecan, oxyplatine et acide folinique), est considérée comme le traitement standard pour les patients souffrant de PDAC métastatique.

Cependant, moins de la moitié de tous les patients répondent au moins partiellement au traitement, tandis que les non-répondants sont condamnés à des souffrances importantes et à mourir en quelques semaines à peine. Une meilleure compréhension des mécanismes qui expliquent ces différences interindividuelles de réponses revêt donc une grande importance pour améliorer le traitement de ce terrible cancer.

Bactéries en renfort

Au cours des dernières années, on a observé que les microorganismes intestinaux (le microbiome) jouent des rôles importants dans le développement des tumeurs, la résistance au traitement ainsi que dans la réponse immunitaire au cancer.

Par exemple, il a été montré que l’établissement d’un microbiome intestinal plus diversifié, par exemple à la suite d’une consommation accrue de fibres alimentaires, était associé à une amélioration de la réponse des tumeurs à l’immunothérapie1.

Une étude récente a tenté de déterminer si un mécanisme analogue, impliquant l’activité du microbiome, pourrait contribuer à l’efficacité de la chimiothérapie contre le cancer du pancréas2.

Dans cette étude, les chercheurs ont tout d’abord montré que la composition du microbiome des patients qui répondaient au traitement était fort différente du microbiome retrouvé chez les patients non répondants. Cette différence semble jouer un rôle crucial dans l’efficacité de la chimiothérapie, car ils ont observé que le transfert du microbiome des répondants à des souris porteuses de tumeurs pancréatiques provoquait une diminution beaucoup plus importante de la taille de ces tumeurs en réponse au traitement.

Métabolite du tryptophane

Une analyse métabolomique plus poussée, qui analyse toutes les molécules sanguines produites pendant le traitement, a révélé que la meilleure réponse à la chimiothérapie était corrélée avec une augmentation des taux sanguins de l’acide indole-3-acétique (3-IAA), une molécule produite par le métabolisme microbien de l’acide aminé tryptophane.

Cette molécule joue un rôle très important, car elle est présente en quantité beaucoup plus élevée chez les répondants à la chimiothérapie.

Selon les résultats obtenus par les chercheurs, le 3-IAA produit par les bactéries intestinales est capté par les cellules immunitaires (neutrophiles) où il est transformé en molécules toxiques qui vont fragiliser les cellules cancéreuses et les rendent plus sensibles aux effets létaux de la chimiothérapie.

Est-ce à dire qu’une alimentation enrichie en tryptophane pourrait favoriser la croissance de certaines souches bactériennes et améliorer l’efficacité du traitement du cancer du pancréas ? Il est encore trop tôt pour l’affirmer, mais les résultats préliminaires suggèrent que cette possibilité mérite d’être explorée.

Les chercheurs ont en effet observé que des souris porteuses d’un cancer du pancréas et qui étaient nourries avec un régime contenant une plus forte proportion de tryptophane répondaient beaucoup mieux à la chimiothérapie que celles soumises à un régime alimentaire standard.

Il est donc possible que dans un avenir prochain, le traitement de certains cancers impliquera en parallèle des modifications alimentaires destinées à favoriser la croissance de certains types de bactéries intestinales de façon à influencer positivement l’efficacité des traitements.

♦ 1. Spencer CN et coll. Dietary fiber and probiotics influence the gut microbiome and melanoma immunotherapy response. Science 2021; 374: 1632-1640.

♦ 2. Tintelnot J et coll. Microbiota-derived 3-IAA influences chemotherapy efficacy in pancreatic cancer. Nature 2023; 615: 168-174.