De «Quantico» à «S.W.A.T.» : cinq séries policières explosives

Les créateurs de séries télé ont une inspiration sans bornes pour concocter des intrigues explosives mettant en vedette des policiers. Certaines sont carrément tirées par les cheveux, mais d’autres sont suffisamment réalistes pour nous faire vibrer. En voici cinq qui retiennent l’attention.

Quantico

Devoir intervenir lors de vols à l’étalage, d’infractions routières ou de bagarres, c’est une chose. Être forcé de composer avec un acte terroriste, c’en est une autre. Si, au moins, les membres du FBI formés à Quantico, en Virginie, avaient une expérience digne de mention. Mais non, ce sont des recrues. Et comble de malheur, l’une d’elles, Alex Parrish (Priyanka Chopra), est soupçonnée d’avoir posé un geste impardonnable. Le métier de policier peut être extrêmement stressant et taxant; imaginez quand vous devez prouver votre innocence...

► 3 saisons disponibles sur Disney+

19-2

La santé psychologique est abordée avec un grand doigté dans cette production québécoise réalisée de main de maître par Podz. Comme le duo Chartier-Berrof (Claude Legault et Réal Bossé), le téléspectateur est confronté à des situations ô combien stressantes et troublantes. Les deux patrouilleurs n’ont pas un quotidien de tout repos, mais ils répondent présents quand on leur demande d’intervenir. Au départ malheureux d’avoir été choisis pour partager le même véhicule et aux prises avec des problèmes personnels lourds à porter, les voilà embarqués dans des histoires qui ne peuvent pas toujours bien se terminer...

► 3 saisons offertes sur Tout.tv Extra et Netflix

Sur écoute (v.o. The Wire)

On se transporte à Baltimore, dans le Maryland. Les forces de l’ordre doivent négocier avec différents enjeux, divisés en cinq thématiques, une pour chaque saison. Elles sont immergées dans le trafic de stupéfiants, confrontées à l’organisation du port maritime, placées devant le gouvernement municipal, impliquées en éducation et forcées de se coltiner la presse écrite. Les témoins changent sans cesse comme les problèmes. Mais la mission demeure, simple et limpide : appliquer la loi et faire régner la justice. Une série de HBO primée maintes fois, écrite par un ancien chroniqueur judiciaire.

► 5 saisons sur Crave

Chicago P.D.

En matière de criminalité, Chicago n’a rien à envier à Los Angeles ou New York. L’équipe du 21e district peut en témoigner. L’unité des renseignements criminels hérite constamment de dossiers chauds et doit se frotter à des individus très peu fréquentables. Au fait que ça brasse dans les rues, on ajoute les tensions à l’interne et les techniques particulières du sergent Hank Voight (Jason Beghe) qu’on n’enseigne pas dans les écoles de police. Pour survivre dans cette production américaine, il faut avoir des yeux tout le tour de la tête et être prêt à toute éventualité.

► 10 saisons à regarder sur Prime Video

S.W.A.T.

Ici, tout est question de loyauté. Les policiers savent à quel point ce mot a une grande valeur. Au sein de l’unité spéciale du S.W.A.T. basée à Los Angeles, elle revêt une importance décuplée pour un homme : le sergent Daniel « Hondo » Harrelson (Shemar Moore). Il a une énorme responsabilité et un fort sentiment d’appartenance envers les membres de son élite, mais il a conservé des liens étroits dans un quartier qu’il connaît comme le fond de sa poche. Il doit habilement négocier ses priorités, mais il a beaucoup de décisions à prendre sous pression...

► 5 saisons pour les abonnés de Club illico et ceux de Netflix