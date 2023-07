Comment régler un problème d’angoisse

Ça m’embarrasse un peu de vous exposer mon problème, mais il faut bien que je le fasse si je veux parvenir à le régler. Sans aucune raison ni aucune maladie d’ordre physique diagnostiquée à ce jour, certaines situations sociales provoquent en moi un inconfort au niveau des mains. Ça n’a aucune logique, car tout se passe au niveau du subconscient. Comme si je tombais en transe subitement.

Par exemple, si je dois aller à des funérailles alors que je sais que je devrai tendre la main aux gens, j’entends d’avance la remarque qu’on va me faire « Comme tu as les mains froides ! » Et ça me les glace encore plus alors que ça n’était pas comme ça avant que je quitte la maison. C’est véritablement hors de mon contrôle.

Le plus invraisemblable, c’est que dès que je quitte le lieu où ce genre de malaise se produit, tout redevient à la normale en moi. La crise est passée. Je me suis fait à l’idée, après avoir lu beaucoup sur le sujet, que ce que je vivais s’apparentait à une forme d’anxiété situationnelle. Autrement dit je me fais des peurs, j’anticipe des choses, je me fais du cinéma.

Comment faire pour diminuer cette anxiété ? Existe-t-il des produits pour me calmer : alcool, médicaments ou drogues légères ? Ou encore une quelconque forme de psychothérapie, ou même l’hypnose ? Tenant compte bien évidemment que je ne suis pas riche. Vous ou vos lecteurs auriez peut-être des pistes de solution à me proposer.

Cœur chaud

Je conseillerais d’oublier les substances comme l’alcool ou les drogues qui ne font que masquer le problème en surface, mais qui risqueraient de vous en créer d’autres à long terme. L’hypnose thérapeutique et la méditation sont de bons moyens à développer pour calmer le petit hamster intérieur qui se met à pédaler dès qu’une source de stress se pointe à l’horizon.

Il existe un organisme d’aide appelé Phobies-Zero où vous pourriez à peu de frais avoir du soutien via sa ligne d’écoute au 514-276-3105 ou encore au 1 866 922-0002, ou via ses groupes d’entraide virtuelle ou présentielle qui sont animés par des pairs aidants : phobies-zero.qc.ca