Houle et Boivin bouclent la Grande Boucle

(Sportcom) - Ça y est, les cyclistes du 110e Tour de France ont posé pied sur les Champs-Élysées. Le Danois Jonas Vingegaard a été couronné pour une deuxième année de suite sans la moindre surprise, tandis que les Québécois Hugo Houle et Guillaume Boivin, contrairement à l’an dernier, ont tous les deux franchi la ligne d’arrivée à Paris.

Vêtu du maillot jaune depuis la fin de la sixième étape, Vingegaard et ses coéquipiers de la formation Jumbo-Visma célébraient tranquillement sur le parcours de 115 kilomètres pendant que les sprinteurs luttaient pour leur positionnement aux avant-postes, tous prêts à remporter cette 21e étape.

Une fois de plus, le Belge Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), déjà assuré du maillot vert du classement par points, a eu droit à l’aide de Mathieu Van der Poel à la flamme rouge. Son compatriote Jordi Meeus, de l’équipe Bora Hansgrohe, a toutefois accéléré et s’est faufilé sur la gauche dans les derniers instants. Il a tiré son vélo afin de devancer Philipsen d’un boyau et, du même coup, le priver d’un cinquième triomphe sur cette Grande Boucle.

Chez Israel-Premier Tech, l’Australien Simon Clarke a distancé le peloton à une trentaine de kilomètres de l’arrivée en compagnie du Belge Frederik Frison (Lotto Dstny) et du Portugais Nelson Oliveira (Movistar). Le trio a été repris à 9 kilomètres pour laisser place aux sprinteurs.

Hugo Houle a fini 39e au même temps que le vainqueur et Boivin, qui avait fait l’impasse sur la 21e étape du Tour l’an dernier, s’est classé 66e, à 41 secondes du groupe de tête.

Houle, qui figure parmi les cinq compétiteurs ayant passé le plus de temps dans des échappées sur ce Tour, termine ainsi 38e au classement général. Guillaume Boivin pointe quant à lui en 126e place. Le Belge Dylan Teuns a été le coureur le mieux classé de l’équipe Israel-Premier Tech, lui qui a pris le 35e rang.

Leur Tour de France aura notamment été marqué par la victoire du Canadien Michael Woods, lors de la neuvième étape.

Fort d’un contre-la-montre époustouflant mardi suivi d’une 17e étape décisive le lendemain, Jonas Vingegaard l'a emporté avec une avance de 7 minutes et 29 secondes sur son rival Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). Ce dernier a conclu avec le maillot blanc du meilleur jeune pour une quatrième année de suite.

Le Britannique Adam Yates, coéquipier de Pogacar, a fini troisième (+10 minutes 56 secondes), tout juste devant son frère Simon, de l’équipe Jayco AlUla (+12 minutes 23 secondes).