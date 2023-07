Investissement immobilier: peut-on contracter un prêt hypothécaire pour son enfant?

Plusieurs parents souhaitent investir avec leurs enfants dans l’achat d’un condo ou d’une maison et se demandent comment procéder étant donné qu’un mineur ne peut pas signer un contrat avant 18 ans. Il ne s’agit pas ici de laisser une propriété en héritage, mais bel et bien d’amorcer un processeur d’investissement en immobilier avec son enfant.

Voici un survol des étapes à effectuer.

S’assurer de l’intérêt de l’enfant

Une telle démarche, qui implique la participation de l’enfant, ne doit pas être entreprise si celui-ci n’y éprouve aucun intérêt. La vocation d’investisseur n’est pas innée, ce qui plaît à l’un peut ne pas convenir à l’autre. Surtout, ne pas faire porter à un enfant des responsabilités qu’il n’est pas prêt à assumer.

Il convient donc de présenter le projet à l’enfant en soulignant les avantages et les obligations que cela implique. Si la réception est positive, abordez la question de l’implication. Veut-il simplement participer à l’achat ou prendre part également à la gestion et à l’entretien de l’immeuble? En fonction des réponses obtenues, votre rôle d’accompagnateur se dessine, le but étant de partager le projet avec votre enfant.

Comment procéder

Étant donné que votre enfant ne peut signer un contrat vu son âge, vous devrez servir de prête-nom. De quoi s’agit-il?

Le contrat de prête-nom est un mandat par lequel une personne (le mandataire) agit pour une autre personne (le mandant), en vertu d’un accord secret conclu entre eux, en passant des actes avec des tiers et en leur laissant croire qu’il agit pour lui-même.

En conséquence, vous pouvez assurer le financement pour l’achat de la propriété et devenir copropriétaire.

L’accord secret

Outre les informations factuelles, le document doit préciser les points suivants:

Rôle de chacune des parties, de là l’importance d’avoir discuté au préalable avec votre enfant afin de déterminer son implication

Bris de l’entente. Que se produit-il si l’une des parties ne respecte pas ses engagements?

Décès de l’une des parties

Maladies graves empêchant l’une des parties de remplir ses obligations

Faillite de l’une des parties

Divulgation

Une copie du contrat de prête-nom doit être transmise à Revenu Québec avant le 90e jour suivant la date de conclusion du contrat de prête-nom. En cas d’omission, les parties peuvent se voir imposer une pénalité de base de 1000$ plus 100$ par jour de retard jusqu’à concurrence de 5000$,

Au fédéral, la divulgation n’est pas obligatoire, mais il est recommandé à chaque partie d’en faire mention dans une lettre accompagnant la déclaration de revenus annuelle suivant la date de signature du contrat de prête-nom.

Gain en capital

Tant à Revenu Québec qu’à l’Agence du Revenu du Canada, lorsque le parent remet la propriété à l’enfant qui en est le propriétaire bénéficiaire, cela n’entraîne aucun gain en capital pour le parent.

En conclusion

Acheter un condo ou une maison avec son enfant est une bonne façon de lui assurer une sécurité financière. Cependant, bien que l’opération soit bien intentionnée, il convient d’agir avec circonspection afin de respecter le rythme et les préférences de l’enfant.

Conseils