La CIA et le MI6 excitent la paranoïa de Poutine

Dans une rare déclaration publique la semaine dernière, le maître-espion britannique Sir Richard Moore a appelé les Russes «qui sont silencieusement» consternés par la guerre en Ukraine à espionner pour le Royaume-Uni.

Le chef du Secret Intelligence Service, communément appelé MI6, a même révélé que «de nombreux» Russes avaient déjà «donné la main» aux Anglais depuis que Poutine a déclenché les hostilités.

Il a ajouté: « ls regardent avec horreur leurs soldats ravager un pays frère. Ils savent dans leur cœur que les justifications de Poutine pour attaquer une autre nation slave sont mensongères.»

Moore a assuré les transfuges qu’ils pouvaient avoir une « confiance sacrée » que le Royaume-Uni les protégerait. On verra plus loin que ce n’est pas toujours si sûr que ça.

L’appel à tous de la CIA

Il y a quelques semaines, c'était la CIA qui appelait dans une vidéo les Russes à lui fournir des renseignements via le réseau crypté Telegram.

La vidéo de deux minutes habilement produite avec une musique dramatique fait appel à leur patriotisme et met en évidence l'oppression qu'ils subissent sous Poutine. «Êtes-vous un officier militaire ? Travaillez-vous dans le renseignement, la diplomatie, la science, la haute technologie ou traitez-vous avec des gens qui le font?» demande la CIA. «Avez-vous des informations sur l'économie ou les hauts dirigeants de la Fédération de Russie ? Prenez contact avec nous.»

On y explique comment les informations peuvent être cryptées et transmises à l'aide du navigateur TOR (The Onion Router) pour accéder au Dark web. Telegram est populaire chez les Russes pour se renseigner sur la politique et la guerre en Ukraine. De nombreux hauts responsables russes ont des comptes Telegram.

Appelée à commenter les appels d’offres de la CIA et du MI6, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a averti qu'il y aurait « une réponse efficace appropriée».

Semer la zizanie avec un Poutine parano

Ce n'est pas pour rien que la CIA et le MI6 lancent leur appel à transfuge maintenant.

C'est le moment idéal compte tenu du chaos qui règne dans le complexe militaro-sécuritaire russe et - plus important encore - de la paranoïa croissante de Poutine. La vidéo va certainement le rendre encore plus anxieux semant la suspicion et la méfiance au Kremlin. Il va se demander qui dans son entourage, donne des informations à l'Occident comme l’a fait Gleb Karakulov.

Responsable des communications sécurisées de Poutine, Karakulov a fait défection l'année dernière pour révéler que la paranoïa de Poutine s'était aggravée à mesure que ses armées subissaient des revers.D’autres sources décrivent aussi le petit tsar comme pathologiquement effrayé d’être assassiné. De plus en plus isolé, il refuserait d’utiliser un téléphone portable et Internet et insisterait étrangement pour avoir accès à la télévision d'État russe partout où il va.

Poutine tue ceux qui le trahissent

La Russie de Poutine est aussi implacable que la vieille Union soviétique pour ce qui est de punir ceux qui « passent à l’Ouest». En 2018, Sergueï Skripal, ex-officier des renseignements militaires GRU réfugié en Angleterre et sa fille ont survécu à un empoisonnement à l’aide du neurotoxique Novitchok. Alexandre Litvinenko, un autre espion russe passé au service des Anglais, a été assassiné à Londres en 2006 à l’aide de polonium-210 radioactif dissout dans sa tasse de thé.

En 2016, un ancien haut dirigeant du KGB, considéré comme « le gardien des secrets du Kremlin », le général Oleg Erovinkine a été trouvé mort dans sa voiture à Moscou alors que Poutine avait son dossier sur son bureau. Suicide, assassinat ou arrêt cardiaque ? Mystère.