La mode 1970 toujours aussi dans l’air du temps

Depuis un mois, le Théâtre St-Denis vibre au son de Aquarius et Let The Sun Shine In alors que Serge Denoncourt a mis en scène la célèbre comédie musicale Hair. À la vue de l’affiche, on se plonge aussitôt dans la mode hippie des années 1970.

Pierre-Guy Lapointe, le concepteur des costumes, a fait « un travail d’humilité vestimentaire, car cette mode (1968) n’avait pas encore été récupérée et commercialisée par les couturiers ». Son travail de recherche et ses rencontres avec d’anciens hippies de l’époque l’ont beaucoup inspiré. « C’était des jeunes qui étaient très pauvres et qui faisaient tout à la main. J’ai donc gardé cet artisanat du vêtement dans l’élaboration des costumes qui se voulaient une révolution vestimentaire », explique-t-il. Seules quelques pièces ont été chinées, dont la veste de daim de Philippe Touzel qui est un original de l’époque, toutes les autres ont été confectionnées à la main par des artisans locaux.

« J’ai fait un Polaroïd de 1968. Ce sont des tenues très humbles. Des couleurs naturelles comme le bleu indigo. Des matières de base comme le coton brute, le bois et le cuir. Les impressions ont été faites en sérigraphie ou à main levée », précise Lapointe.

Son objectif a été d’éviter tout ce qui est mode et demeurer authentique à la personnalité de chacun des 24 interprètes. « Je n’ai pas voulu tomber dans le piège du costume hippie, car en ce moment en magasin on retrouve des vêtements qui s’inspirent de cette époque avec les patchworks, les franges, les teintures au nœud et le macramé », mentionne-t-il.

Il est vrai que les designers puisent constamment dans cette décennie, la revisitant sans arrêt. D’ailleurs, voici quelques looks de stars des derniers mois dont les tenues ne sont pas sans rappeler l’esthétisme de Hair !

La comédie musicale Hair se poursuit au Théâtre St-Denis à Montréal jusqu’au 30 juillet puis en décembre à la salle Albert-Rousseau à Québec.

Harry Styles et Lucien Laviscount

Photo AFP

Photo AFP

Harry Styles en Gucci et Lucien Laviscount en Versace ont tous les deux complété leur look d’un foulard de soie noué au cou. « On portait un foulard à l’époque, car le tissu était beau et ça mettait de bonne humeur », lance Pierre-Guy Lapointe.

Margot Robbie

Photo AFP

Avant que ne débute la grande tournée de promotion du film Barbie, Margot Robbie a craqué pour cet ensemble Chanel reprenant le lexique de la fin des années 1960 : un jean pattes d’éléphant, un gilet artisanal, quelques bracelets et un soutien-gorge.

Danai Gurira

Photo AFP

La collection printemps-été de Proenza Schouler comprend des pièces crochetées et frangées, dont cet ensemble deux pièces qui a fait craquer l’actrice Danai Gurira.

Zoe Saldana

Photo AFP

En optant pour cette tenue Dior composée de dentelle et de guipure, l’actrice Zoé Saldana démontre tout le raffinement que les créateurs ont injecté au courant qui a marqué la fin des années 1960 avant d’exploser dans les années 1970.

Michelle Obama

Photo AFP

En tournée promotionnelle pour son deuxième livre The Light We Carry: Overcoming In Uncertain Time, Michelle Obama démontre la chic attitude d’un tailleur en denim, incluant un pantalon cargo, le tout signé Ganni.

Olivia Wilde

Photo AFP

Olivia Wilde a toujours été attirée par les pièces à saveur bohème. Cette robe Kwaidan Editions est tout à fait dans sa palette, tant par l’imprimé rétro que par le mélange de couleurs vivifiant et l’allure groovy de la robe.

Anitta

Photo AFP

La chanteuse Anitta est reconnue pour son style sulfureux, mais elle a dérogé de son esthétisme en enfilant une camisole drapée coordonnée à une maxi jupe déconstruite de Levis. Un look simple et réussi.

Le look de la semaine

Photo tirée du Instagram @iamcardib

L’actrice et chanteuse Jane Birkin est décédée le dimanche 16 juillet 2023 à l’âge de 76 ans. Outre son œuvre artistique, elle laisse derrière elle l’un des accessoires mode les plus mythiques... un sac qui porte son nom, le Birkin.

La petite histoire : Lors d’un vol Paris-Londres en 1984, Jane déplore à Jean-Louis Dumas, alors dirigeant d’Hermès, qu’elle n’a pas trouvé un cabas adapté à ses besoins de jeune maman. Ils poursuivent la conversation et suite aux indications de Jane, soit un sac quatre fois plus grand que le Kelly (l’un des meilleurs vendeurs Hermès baptisé en l’honneur de la princesse de Monaco Grace Kelly), celui-ci demande à Jane de faire un croquis de son sac idéal. Il le crée et le Birkin voit le jour.

Photo fournie par WENN.com

Le sac d’une grande sobriété est spacieux et un espace est même dédié pour un biberon. Depuis, le Birkin s’est décliné en plus petites tailles. Sa rareté (seul un faible nombre de sacs sont produits annuellement par la maison) et son prix faramineux (dans les cinq à six chiffres) en font un objet culte, que les stars s’arrachent.

La rumeur veut que Victoria Beckham se soit constitué une collection d’une centaine de modèles. La rappeuse Cardi B est aussi une fan invétérée. En juillet 2021, elle a publié une photo sur Instagram avec ses « quelques » Birkins multicolores !

Jane Birkin était restée fidèle à « son » sac et le portait avec toute la nonchalance et la simplicité qu’on lui connaissait.