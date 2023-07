« L'événement JMP» à Juste pour Rire : voici ce qu'on a pensé du spectacle de plus de trois heures de Jean-Marc Parent

Raconteur chouchou de bien des Québécois, Jean-Marc Parent a récidivé avec un spectacle-fleuve de plus de trois heures pour la douzième édition de «L'événement JMP».

D’entrée de jeu, l'humoriste de de 61 ans est arrivé sur scène comme dans ses pantoufles (ou ses «gougounes, dont il sera beaucoup question) tellement il est à l’aise. Maître du crowdworking, il n'a pas perdu de temps et s’est acoquiné avec son public qui ne s'est pas fait prier pour lui renvoyer la balle.

Dans son spectacle, il s'est plaint de ses bobos, de son hypocondrie au grand plaisir de la foule. Et pour cause, qui d’autres peut nous parler de ses démangeaisons louches et de sa visite impromptue au domicile de son médecin passé minuit?

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Encore ici, le public est invité à participer amplement. Toutefois, ses multiples interventions à brûle-pourpoint avec des gens des premières rangées avaient pour effet de casser le rythme car, du fond de la salle, on n’entendait mal leurs interventions.

Ce qui aurait pu être un bel exercice de complicité avec la chanteuse Nadja a plutôt laissé échapper quelques malaises. L’humoriste balançait à tout bout de champ des noms de chansons que l’interprète ne connaissait pas. Si elle s’est débrouillée avec Jolene de Dolly Parton plus tard dans la soirée, elle a eu maille à partir avec Minuit Chrétien - qu’elle a pourtant endisqué - ou Thunderstruck d’AC/DC.

L’humoriste Eddy King, aussi invité, est venu présenter un numéro efficace dans lequel il était question de sa présence à Big Brother Célébrités : «j’étais tout seul avec 15 blancs... J’ai entendu des conversations tellement... blanches!» La foule l’a très bien accueilli et c’était mérité.

Baisse de régime

Au retour de Jean-Marc Parent sur scène, on a senti poindre une légère baisse d’énergie dans la livraison. C’est sans doute pourquoi il s’est attaqué au clou du spectacle: sa fameuse expédition au cours des inondations en Floride en avril dernier.

Si cette mésaventure était connue via une entrevue au Journal et sa diffusion sur les réseaux sociaux, le numéro en a rehaussé tout le comique. Rappelons l'anecdote. Les caprices de la météo ont fait en sorte qu’il s’est retrouvé à l’aéroport de Fort Lauderdale avec son gros Jeep Wagoneer (le concessionnaire lui ayant «prêté» le véhicule assistait au spectacle) qu'il a dû abandonner en raison d'une forte inondation. Un classique instantané.

Alors que 22 heures sonnaient, le spectacle aurait pu se terminer sur des chapeaux de roue avec ce récit. C’est mal connaître l’humoriste.

Une heure de trop

S’est alors entamée l’heure de trop. Chaque fois que Jean-Marc Parent s’inquiétait un tant soit peu que la soirée s’étire, racoleur, il testait le public pour connaître ses volontés. Bien sûr, à tout coup, celui-ci réclamait que le spectacle s'éternise.

Quelques membres de l’équipe de l’humoriste ont alors eu droit à leur moment de gloire. L’humoriste les interpellait à tour de rôle pour chanter quelque chose. Comme si le chevronné conteur ne savait plus comment clore son show.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

À la toute fin, il s’est contenté d’un vague merci à ses fans fidèles. La moitié de la foule dansait sur les rythmes du DJ alors que l’autre moitié se ruait vers la sortie. Le momentum avait aussi quitté les lieux.

En somme, Jean-Marc Parent a satisfait ses fans en leur permettant de passer une belle soirée mais il les aurait encore mieux servis en arrêtant la machine JMP un peu plus tôt.

♦ Jean-Marc Parent offre une autre représentation de L'Événement JMP dimanche à 20 h à la Place des Arts, à Montréal.

♦ Pour les infos: hahaha.com