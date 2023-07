Nouvelle-Écosse: quatre personnes toujours introuvables et des touristes québécois jouent de prudence

Les autorités tentent toujours de retrouver quatre personnes, dont deux enfants, disparues ce week-end en Nouvelle-Écosse à la suite de pluies diluviennes. Certains touristes québécois ont eux-mêmes constaté les déluges déclenchés par mère Nature.

Le champ de recherche implique «des eaux inondées. Il y a vraiment beaucoup de débris. Il peut y avoir des morceaux de vitre et d’autres véhicules», a fait valoir au Journal Guillaume Tremblay, caporal et agent d’information publique pour la Gendarmerie royale du Canada (GRC) en Nouvelle-Écosse.

Samedi dans le secteur de West Hants, situé à une soixantaine de kilomètres d’Halifax, une camionnette contenant cinq personnes vraisemblablement d’une même famille, a été submergée. Si trois passagers s’en sont tirés, deux enfants sont depuis portés disparus.

Une situation semblable a impliqué une voiture avec quatre occupants, toujours à West Hants. Cette fois, une jeune personne et un adulte ont été perdus de vue.

Pompage

Aucune autre information en lien avec les victimes, qui manquaient toujours à l’appel dimanche après-midi, n’avait été relayée par la GRC au moment de publier.

Pour l’heure, une camionnette possiblement liée au premier incident a été retrouvée. En plus des ressources policières, la garde côtière et les pompiers sont aussi à l’œuvre.

«[Des] équipements de pompage industriel sont mobilisés, avec l'aide d'entreprises civiles, afin de faire baisser le niveau de l'eau dans la zone de recherche», a précisé la GRC par communiqué.

Météo violente

Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, a souligné lors d’un point de presse samedi que la province avait reçu quelque 250 mm de pluie en moins de 24 heures, soit l’équivalent de trois mois de précipitations.

Accompagnée de son conjoint et leurs deux enfants de 12 et 15 ans, Véronique Marcoux se trouvait vendredi à la citadelle d’Halifax, un site historique, quand le ciel s’est déchaîné.

Photo fournie par Véronique Marcoux

«Il y avait vraiment beaucoup d’eau, c’était comme un petit lac à l’intérieur de la citadelle, avec des orages très très violents, indique la résidente de la ville de Québec. Il y avait [...] avec des bons coups de tonnerre. Ça frappait fort.»

Sur la route, d’impressionnants «trous d’eau» se sont également formés. «La visibilité était presque nulle», résume Mme Marcoux.

Complètement détruits

Comme la famille de Véronique Marcoux, Nathalie Grondin et son conjoint ont adapté leur horaire compte tenu des caprices de mère Nature.

«Les pires secteurs semblent être Halifax et Lunenberg et c’était là qu’on s’en allait, donc on a décidé de ne pas y aller», indique Mme Grondin.

Photo fournie par Nathalie Grondin

«Le conseil qu’on pourrait donner, c’est de bien s’informer sur les itinéraires prévus et sur les sections de routes fermées pour revoir [le trajet] en conséquence», ajoute-t-elle.

Tim Houston a d’ailleurs indiqué en conférence de presse dimanche qu’en plus des nombreuses routes emportées, 25 ponts ont été touchés, et 6 d’entre eux sont «complètement détruits».