Possible noyade à Saint-Anselme: les recherches s’intensifient pour retrouver le jeune ukrainien

Les opérations de recherche se sont intensifiées à Saint-Anselme, cette fin de semaine, afin de retrouver désespérément le jeune ukrainien de 20 ans porté disparu après une baignade dans la rivière Etchemin mercredi dernier.

Selon les informations fournies par le maire de Saint-Anselme, Yves Turgeon, des spécialistes de Montréal se sont greffés sur l’équipe et le périmètre de recherche s’est étendu sur une plus grande distance.

Un hélicoptère de la Sûreté du Québec (SQ) s’affairerait également à survoler le secteur. Malgré tous les efforts, le jeune homme manquait toujours à l’appel dimanche en fin d’après-midi.

«On passe à une autre étape assez importante. Ces spécialistes ont une formation pour lire l’environnement, interpréter les indices et ont une excellente connaissance de ce qui pourrait aider à retrouver le corps», a-t-il précisé.

Il souligne toutefois que le niveau de l’eau complexifie encore les recherches parce qu’il rend le repérage très difficile en plus d’empêcher les plongeurs d’effectuer leur travail.

«Ça complique vraiment le travail. Il faut faire attention avec le niveau de l’eau et surtout avec le courant. C’est dangereux, il y a un plongeur qui est même resté coincé lors des premières tentatives», ajoute Yves Turgeon.

Mobilisation citoyenne

La nouvelle a été tout un choc dans la petite municipalité qui compte environ 4000 habitants. Plusieurs ont d’ailleurs décidé de mettre la main à la pâte en accordant quelques heures de leur temps à la recherche du jeune ukrainien.

«Tout le monde est touché par ce qui se passe actuellement. C’est beau de voir que les gens se soutiennent et veulent venir en aide», mentionne le maire de Saint-Anselme.

Une quinzaine de personnes se sont donc rassemblées, dimanche matin, afin d’apporter de l’aide et de poursuivre les recherches sur les berges, mais elles ont été freinées par les autorités.

«La SQ nous a demandé d’arrêter parce que certaines personnes n’étaient pas habillées en conséquence et que le secteur est très dangereux», lance Guillaume Fortin, qui coordonne la mobilisation citoyenne.

«C’est comprenable, parce que la rivière est extrêmement dangereuse et il faut vraiment faire attention parce que sinon, il y en a un autre qui va y passer et on ne veut pas ça», a-t-il ajouté.

Un secteur dangereux

Même si la rivière est fréquentée par un bon nombre de personnes pour la baignade, elle n’en demeure pas moins dangereuse, même pour les bons nageurs.

«J’ai déjà perdu trois de mes chums quand j’étais plus jeune ici. C’est rempli de remous et c’est extrêmement dangereux. C’est certain que ça me rappelle de mauvais souvenirs», a confié Hamel Hamilton, qui a grandi à Saint-Anselme.

«Avis à ceux qui vont se baigner, même si la rivière est basse, elle est mortelle et ça ne date pas d’hier», a-t-il ajouté.

Lors d’une visite des lieux dimanche après-midi, Le Journal a d’ailleurs aperçu plusieurs adolescents se promenant sur les berges et se lançant à l’eau, malgré la dangerosité du secteur et les récents événements.

De son côté, le maire souligne qu’un rappel des consignes de sécurité aux abords de la rivière sera fait, en plus de demander à la population de favoriser les endroits sécuritaires pour la baignade.