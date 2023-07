Télévision: la ville de Paris a inspiré ces 10 séries étonnantes

Paris, capitale française, bassin culturel, ville romantique. Le Pont des arts a souvent été utilisé pour unir un amour, ou, plus récemment, comme dans And Just Like That, pour lui dire au revoir. Paris a une riche histoire architecturale pouvant illustrer toutes les époques. Les Américains en sont fous pour son chic. Hemingway disait que Paris est une fête. La Ville Lumière a tant à offrir. Petit voyage dans ses artères à travers 10 séries.

Emily in Paris

Plus tendance que jamais aux yeux des Américains, Paris se fait belle pour Emily. Bien que la série soit remplie de clichés, elle met en valeur la Ville Lumière grâce à cette jeune directrice marketing toujours enthousiaste qui atterrit dans une agence de relations publiques parisienne nouvellement acquise par une firme américaine. Si vous souhaitez suivre ses traces, son appartement, du moins l’extérieur, se trouve dans le Quartier latin (5e arrondissement), Place de l’Estrapade.

Si le fleuriste est fictif, la Boulangerie Moderne, rue des Fossés Saint-Jacques, est bien présente. Quant au restaurant du beau Gabriel, Les deux compères, vous le reconnaîtrez au Terra Nera. Le 1er arrondissement symbolise le chic de Paris. C’est sur la place de Valois que l’agence (fictive) Savoir a ses bureaux, non loin du Louvre. Emily retrouve d’ailleurs souvent Mindy aux jardins du Palais Royal et prend le « déjeuner » avec ses collègues au Bistrot Valois.

►Disponible sur Netflix

Dix pour cent (Appelez mon agent)

Cette série suit le quotidien haletant d’une agence artistique qui représente les plus grandes vedettes de France. Celles-ci incarnent d’ailleurs leur propre rôle, mais une version fictive d’eux-mêmes, alimentée par les ragots et des anecdotes savoureuses. Les lieux extérieurs n’ont pas été modifiés et agents et acteurs évoluent dans les paysages naturels de Paris. Le 1er arrondissement est souvent utilisé : rue de Rivoli, rue de Castiglione, l’hôtel Westin Paris Vendôme, le métro Palais-Royal, la place du Palais-Royal et la Brasserie du Louvre en sont quelques exemples. L’agence ASK est quant à elle située au 149, rue Saint-Honoré. Mais les mésaventures d’Andréa, Gabrielle, Camille et Mathias nous ont menés dans le Tout-Paris à vive allure.

►Disponible sur Netflix ou sur ICI Tou.tv extra

Lupin

Dès le premier épisode, on nous introduit dans le mythique Musée du Louvre. C’est là qu’on fait connaissance avec Assane Diop et ses multiples stratèges qui s’affairent à subtiliser un inestimable bijou, inspiré par Arsène Lupin, héros de son enfance. Assane a tout calculé pour faire la lumière sur la mort de son père. La Porte Saint-Martin, le Jardin du Luxembourg et le pont des Arts sont les décors de cette excellente série. On y découvre aussi le Marché aux puces de Saint-Ouen où le meilleur ami de notre héros tient sa boutique d’antiquités. La maison des Pellegrini, avec laquelle Assane entretient des liens serrés, est en fait le Musée Nissim de Camondo, un hôtel particulier près du parc Monceau.

►Disponible sur Netflix

The Eddy

La minisérie de Damien Chazelle suit le parcours d’un pianiste de jazz adulé dans la faune new-yorkaise, Elliot Udo, qui dirige un club de jazz à Paris. L’établissement est en faillite. Son partenaire trempe dans des affaires douteuses. Et sa vie personnelle prend une autre tangente quand sa fille vient s’installer avec lui. Si le tournage s’est déroulé principalement dans le 12e arrondissement, près du métro Daumesnil, la plupart des commerces ont été changés. Le club, The Eddy, a été entièrement créé, inspiré par des bars semblables. Le réalisateur s’est d’ailleurs vanté d’avoir montré un autre visage de Paris sans les monuments bien connus.

►Disponible sur Netflix

Irma Vep

Mira est une actrice à succès désabusée par son milieu. Elle accepte le rôle-titre d’un projet tourné à Paris. Intriguée par la mystérieuse Irma Vep, une transformation s’exerce tranquillement. Cette série nous transporte à certains moments sur les toits de la Ville Lumière lors des sorties nocturnes de l’actrice (ou de son personnage).

►Disponible sur Crave

Police Paris 1900 et Police Paris 1905

Série criminelle d’époque. On nous entraîne dans la préfecture de police au cœur d’une enquête pour le meurtre d’une femme. On l’a déployée au 36, quai des Orfèvres. L’architecture de Paris a traversé les époques. Bien que les années 1900 s’y font toujours sentir, il a fallu beaucoup de travail d’effets spéciaux pour effacer les signes du temps.

►Disponible sur ICI Tou.tv extra

Navarro

Les séries policières ont toujours connu beaucoup de succès. Maigret, qui est passé des romans au petit écran, en est un bon exemple. Roger Hanin a aussi endossé Navarro, commissaire de police à Paris. Ses enquêtes l’ont mené aux quatre coins de la ville. La série a été diffusée entre 1989 et 2007 sur TF1.

L’agence

Si vous êtes fans d’émissions d’immobiliers, celle-ci vous donne accès à des lieux inusités. Tout le monde est courtier en immobilier dans la famille Kretz. Papa, maman et les trois fils aînés se partagent les visites afin de satisfaire une clientèle bien nantie. C’est l’occasion de visiter des châteaux de banlieue, des maisons modernes cachées au centre de Paris, des terrasses-jardins sur les toits, des hôtels particuliers. Évidemment, comme dans toute famille qui travaille ensemble, ça se chicane et ça se taquine.

►Disponible sur Netflix

Drôle

Cette charmante série met en lumière la scène humoristique parisienne à travers le regard de jeunes artistes qui tentent de percer en faisant du stand-up. On y voit un Paris plus underground, des réalités plus dures, plus crues. Tous sont issus de la diversité. S’il est possible de faire le tour des comedy clubs parisiens, le Drôle de la série est fictif. C’est le Paris-Hanoi de la rue Mont-Louis, dans le 11e arrondissement, qui a servi de façade au resto Comedy club, quartier général de Bling et sa bande.

►Disponible sur Netflix

Notre-Dame

L’incendie de la cathédrale Notre-Dame, emblème de Paris, a fait naître cette minisérie qui documente, fictivement, la nuit du 15 avril 2019. Le récit a été construit à partir du témoignage de pompiers.

►Disponible sur Netflix