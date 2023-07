Tour de France: une rivalité toujours plus intense

Pour ce 110e Tour de France, trois Canadiens étaient au départ de la plus grande course au monde. Et aujourd'hui sur les Champs-Élysées, les Houle, Woods et Boivin ont tous terminé l’épreuve de 3405 km en trois semaines. Voici les moments forts de ce Tour qui a littéralement basculé lors de la 17e étape, dans le terrible col de la Loze.

DEUX FRÈRES JUMEAUX

Au Pays basque, le premier épisode Pogacar-Vingegaard se produit, mais ce sont les frères jumeaux Adam et Simon Yates qui plongent en duo sur Bilbao. Adam Yates est le plus puissant et remporte sa première victoire d’étape. Il endosse le maillot jaune pour quatre jours.

Photo AFP

UN BAUME POUR LA FRANCE

Dès le 2e jour, Victor Lafay donne à la France son seul succès à Saint-Sébastien. Le cycliste de 27 ans a réussi le coup du kilomètre. Lafay met fin à une disette de 15 ans pour l’équipe Cofidis au Tour de France.

Photo AFP

LA PREMIÈRE D’UNE SÉRIE

Le Tour arrive à Bayonne. Avec l’aide de Mathieu van der Poel, c’est Jasper Philipsen qui remporte sa 3e étape en carrière sur le Tour. Trop rapide pour ses rivaux, le Belge gagnera aussi la 4e, la 7e et la 11e étape.

Photo AFP

UN AUSTRALIEN BONDIT

Lors de la 5e étape, l’Australien Jai Hindley bondit dans les Pyrénées et empoche le maillot jaune. La bataille entre les grimpeurs reprend.

Photo AFP

SI PRÈS ET SI LOIN

Après deux tentatives ratées, on a cru que Mark Cavendish passait à l’histoire à Bordeaux lors de la 7e étape. La fusée de l’île de Man se trouvait en tête à 50 mètres de ligne pour sa 35e victoire au Tour, ce qui aurait surpassé Eddy Merckx. Dès le lendemain, son rêve s’écroule après une chute. À 38 ans, le sprinteur disputait sa dernière Grande Boucle, mais les pressions s’accentuent pour qu’il revienne.

Photo AFP

SLOVÈNE CONTRE DANOIS

Pour la 6e étape, Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard ne laissent rien aux autres dans la montée vers Cauterets. Pogacar devance finalement son adversaire de 24 secondes, mais Vingegaard prend le maillot jaune.

Photo AFP

PEDERSEN EN CLAQUE UNE

Le Danois Mads Pedersen réussit à battre Jasper Philipsen au sommet de l’avenue des Bénédictins lors de la 8e étape.

Photo AFP

MICHAEL WOODS POUR LE CANADA

Lors de la 9e étape, le Canadien Michael Woods (Israel-Premier Tech) parvient à reprendre deux minutes dans les quatre derniers kilomètres avant de déposer le pauvre Matteo Jorgenson et de filer vers une incroyable victoire au sommet du puy de Dôme, dans le Massif central. En 110 ans d’histoire, il s’agit de la troisième victoire seulement pour le Canada, après celles de Steve Bauer et de Hugo Houle. Est-ce le plus beau jour de sa vie ? La naissance de ses enfants était mieux, a-t-il dit avec un large sourire.

Photo AFP

TOUJOURS DANS LA ROUE

À la suite des victoires de Bilbao, Izagirre, Kwiatkowski, Rodriguez et Poels, le Tour de France se joue à 10 secondes d’écart après 15 étapes et 2600 kilomètres. Pogacar et Vingegaard se livrent un match nul.

Photo AFP

TOUT BASCULE

Au contre-la-montre entre Passy et Combloux, tout s’écroule. Le lézard Vingegaard roule quatre secondes de mieux au kilomètre, pour une avance dantesque de 1 min 38 s sur une courte distance de 22 km.

Photo AFP

LA STUPÉFACTION

Dans l’ascension vers Courchevel, avec encore dix kilomètres à gravir, Vingegaard avait déjà éliminé tous ses rivaux. Dans l’épouvantable col de la Loze, Pogacar connaît une défaillance qui confirmera sa défaite au classement. D’une course ultraserrée, le Tour bascule en 48 heures avec une avance quasi insurmontable de 7 min 35 s pour Vingegaard, du jamais-vu depuis 1981.

Photo AFP

UNE SURPRISE

Alors que tout le monde attendait le retour du peloton pour un sprint massif, une échappée anodine parvient à se rendre au bout avec Kasper Asgreen qui mérite sa première victoire sur le Tour de France.

Photo AFP

UNE 3e POUR MÄDER

Avec la 3e victoire en carrière de Matej Mohoric lors de la 19e étape, l’équipe Bahrain Victorious en compte trois au total sur ce Tour après celles de Pello Bilbao et de Wout Poels. La formation était arrivée en pleurant la mort de Gino Mäder, décédé en juin.

Photo AFP

POGACAR POUR L’HONNEUR ET PHILIPSEN EST BATTU

Tadej Pogacar remporte la 20e étape pour l’honneur, devant Felix Gall et Jonas Vingegaard. Et lors de la dernière étape, aujourd'hui, on a pu constater que Jasper Philipsen n’était pas imbattable. Le sprinteur laisse échapper la victoire sur les Champs-Élysées au profit de Jordi Meeus.

Photo AFP

UNE ÉQUIPE PLUS PUISSANTE

De ce Tour 2023, on retiendra l’avantage de la Jumbo-Visma sur l’équipe UAE. Benoot, Kuss, Laporte et Van Aert abattent un travail énorme pour le vainqueur.