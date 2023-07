Voici la nouvelle version de «Money», vieux classique du groupe Pink Floyd, reprise par Roger Waters (...et ce n'est pas si mauvais)

Roger Waters a lancé sa nouvelle version de Money, le grand classique du groupe Pink Floyd, il y a deux jours.

On peut écouter sa réinterprétation singulière de la chanson sur Spotify et sur YouTube dans un vidéo minimaliste avec un chien en arrière-plan qui dodeline de la tête pendant que les paroles défilent sous nos yeux.

Roger Waters offre une version dépouillée du vieux classique. Sa voix y prend des accents de Tom Waits et de Johnny Cash. Selon les premières critiques, le résultat est soit «prétentieux» soit «pas nécessaire». D'autres sont plus sévères et l'accusent d'avoir commis un «sacrilège» en touchant à un classique. Vous pouvez vous faire votre propre idée en écoutant sa nouvelle version ici :

Du même coup, Roger Waters a annoncé que la date de sortie de son ambitieux projet de reprise de The Dark Side Of The Moon sera lancé le 6 octobre. Il avait déjà annoncé qu'il travaillait sur une réinterprétation de l’un des albums les plus célèbres et les plus emblématiques de l’histoire de la musique.

Enregistré par Pink Floyd alors que Waters n’avait que 29 ans, The Dark Side Of The Moon a célébré son cinquantième anniversaire cette année. Son projet n'a pas reçu l'accord des anciens membres du groupe, notamment de David Gilmour.

Avec The Dark Side Of The Moon Redux, Roger Waters souhaite revisiter son oeuvre de jeunesse en y injectant ses propres expériences de vie. Il fêtera son 80e anniversaire le 6 septembre.