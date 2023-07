Accusé de leurre sur des mineures: l'enquête sur l'ex-entraîneur de cheerleading Matthieu Martel se poursuit

Le dossier de l’ancien entraîneur de cheerleading accusé de leurre sur deux mineures la semaine dernière a été reporté, car les enquêteurs sont toujours à rencontrer des témoins et des plaignants potentiels dans cette affaire.

Matthieu Martel demeurera donc détenu jusqu’au retour du dossier devant le tribunal jeudi.

L’homme de 42 ans est apparu menotté dans le box des accusés lundi, saluant discrètement les nombreux membres de sa famille venus l’appuyer. Dans la salle se trouvaient également quelques jeunes femmes issues de l’univers du cheerleading, milieu dans lequel l’accusé a œuvré pendant de nombreuses années.

La procureure au dossier, Me Geneviève Corriveau a indiqué lundi que la médiatisation de l’affaire lors de la comparution de l’accusé avait «amené plusieurs nouvelles personnes à rencontrer».

«Les enquêteurs sont toujours à rencontrer des gens», a expliqué l’avocate, ajoutant qu’il n’était pas impossible que des accusations supplémentaires soient déposées. Signe de l’ampleur de l’enquête, Matthieu Martel est sous le coup d’une interdiction de contact avec 36 personnes au total, la grande majorité étant liée au monde du cheerleading.

Deux plaignantes mineures

Martel fait pour le moment face à six chefs d’accusation, soit cinq de leurre et un autre d’extorsion.

L’acte d’accusation fait état de deux plaignantes.

L’homme aurait leurré la première entre 2016 et mars 2017, alors qu’elle était âgée de moins de 18 ans, en plus de possiblement l’extorquer «avec l’intention d’obtenir quelque chose».

La période infractionnelle concernant la deuxième plaignante au dossier va quant à elle de 2010 à octobre 2016. Matthieu Martel aurait alors leurré cette présumée victime, alors qu’elle était âgée de moins de 16 ans, puis de moins de 18 ans, en plus de «s’entendre ou de s’arranger avec elle» pour la perpétration d’une infraction de nature sexuelle.

Représenté par l’aide juridique lors de sa comparution, c’est désormais Me Louis-Michel Côté qui défend l’accusé.

Un milieu ébranlé

Matthieu Martel est le fondateur du club Phoenix Cheerleading, qui a fermé ses portes en 2021. Il a longtemps été entraîneur à divers niveaux, accompagnant certaines équipes lors de compétitions internationales.

Dans le milieu, la mise en accusation de l’homme a fait beaucoup de bruit, plusieurs personnes sur les réseaux sociaux enjoignant à des victimes potentielles de se manifester.

«Je suis désolée de n’avoir pas eu les yeux plus ouverts et de n’avoir pas plus parlé sur les choses douteuses que je voyais», écrit notamment une maman sous le choc, invitant les athlètes à parler.

«[...] Je t’invite à aller te vider le cœur avec des gens qui ont ta sécurité à cœur», écrit de son côté une entraîneure.