Après deux cancers de la peau, une mère lance son entreprise de maillots avec protection solaire

La première fois, Marie-Eve Richard avait 24 ans. C’était fou, ça paraissait irréel, mais elle avait un mélanome, le plus meurtrier des cancers de la peau. Il y a eu une opération, puis une rémission et elle a pu reprendre sa vie.

Jusqu’à ses 39 ans.

«Là, j’avais une hypothèque, des enfants, une carrière, des responsabilités. On ne met pas de l’argent de côté en pensant qu’on sera malade, mais tout est touché: le couple, la famille, les finances», dit-elle.

Le diagnostic de cancer, prise 2, est tombé à la fin de 2021, en pleine pandémie. Janvier 2022, une opération importante à la jambe, et le mois suivant, celle qui était autrefois photographe s’est fait offrir un contrat au Costa Rica, où elle a décidé d’aller avec son mari, malgré tout.

«Je devais me protéger du soleil, je ne voulais pas d’un troisième cancer! J’ai cherché des maillots avec protection et je n’ai rien trouvé de beau, juste des manches longues, noires. Je suis partie avec des vêtements mal ajustés, dans lesquels je ne me sentais pas féminine», se rappelle-t-elle.

Un crabe rose l’inspire

À la plage, elle a vu, au milieu d’un groupe de crabes, un spécimen tout rose. Il avait perdu sa carapace et brûlé au soleil. Marie-Eve a été émue et l’a amené avec elle. Comme elle, il aurait eu besoin d’une carapace pour se protéger du soleil. C’est là qu’est née l’idée de lancer sa ligne de maillots de bain.

«Je savais que je n’allais plus pouvoir, physiquement, être photographe», dit celle qui devait subir, à son retour du Costa Rica, un an de traitements de chimiothérapie.

«Je voulais qu’on pense à quelque chose de beau en se protégeant du soleil. C’était donc pour moi d’abord, mais aussi pour les enfants, les bébés et après on m’a dit, pourquoi pas les hommes aussi! Tout est allé à une vitesse fulgurante à partir de là», raconte Marie-Eve, maman de deux enfants de 7 et 13 ans.

Transcender l’épreuve

Ça lui paraît fou aujourd’hui d’avoir démarré une entreprise en même temps qu’elle suivait des traitements de chimio qui la laissaient dans de longs et intenses tremblements lorsqu’elle donnait trop d’énergie à une tâche aussi simple que passer l’aspirateur.

«C’est comme si j’avais été dans le corps d’une personne âgée. J’ai dû apprendre à gérer mon énergie», dit-elle.

Les recherches de Marie-Eve pour trouver le bon tissu pour ses maillots, celui qui protège réellement en bloquant 98% des rayons UV, ont été longues. Elle a vu beaucoup de beaux discours et de fausses protections dans ce domaine. Elle voulait aussi un tissu écoresponsable et son choix s’est arrêté sur un produit fabriqué avec des filets de pêche recyclés.

«Ça a été très dur de trouver. On me disait de laisser tomber une de mes deux exigences, mais je ne voulais pas de compromis!»

Après, il y a eu à s’atteler au design, au site web, au marketing, au financement et à la fabrication; mille choses à faire pour donner vie à Krabeo. Et à travers tout ça, Marie-Eve tournait un documentaire, dont elle espère une large diffusion prochainement, afin de prévenir des cancers hautement évitables.

Créer Krabeo et Doc.UV, c’était transformer son épreuve en énergie positive; c’était faire un pied de nez à la maladie.

Aujourd’hui, la santé de Marie-Eve va bien. Ses maillots sont offerts en ligne et depuis peu, à la boutique Les Vagues à Havre-Saint-Pierre, puis bientôt chez Canicule à Magog et Boucherville.

«Là, je suis prête à développer, développer, développer!» lance-t-elle avec un large sourire. On lui demande déjà des vêtements protecteurs pour d’autres activités de plein air, alors Krabeo pourrait bien sortir de l’eau...

