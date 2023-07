Après la fête, l’heure est aux réparations à Sherbrooke

La Fête du Lac des Nations s'est conclue dimanche à Sherbrooke et si le public était présent chaque soir, malgré la pluie, il faut maintenant remettre le parc en état à la suite du passage des festivaliers.

La Fête du Lac des Nations a été un succès. Même s'il a plu, les festivaliers étaient au rendez-vous.

Selon les données préliminaires, 150 000 personnes se sont déplacées, dont 30 000 le samedi. La billetterie a été fermée, une première dans l'histoire du festival.

«On a pris la décision de fermer la billetterie pour que ça demeure sécuritaire sur le site et que l’expérience client demeure intéressante aussi. On voulait également honorer nos billets journaliers et nos passeports qui avaient été vendus en prévente», a expliqué la directrice générale de la Fête du Lac des Nations, Cindy Trottier.

Pluie et dégâts

La pluie a fait des dommages sur le site. Gazon piétiné et trous devront être réparés. «La pluie ramollit le terrain et les gens piétinent là-dessus», a souligné le chef de division aux parcs à la Ville de Sherbrooke, Marc Landry.

Les équipes de démontage s'affairent à la tâche depuis lundi matin. La Ville de Sherbrooke va ensuite évaluer l'état du parc Jacques-Cartier et effectuer les travaux. Une douzaine d’employés de la Ville seront déployés au cours des prochains jours.

Réouverture du parc Jacques-Cartier

La piste cyclable sera ainsi rouverte mercredi et le parc sera à nouveau accessible au public dès jeudi.

Toutefois, certains dégâts plus importants pourraient demander plus de temps de réparation. Certaines zones risquent donc d’être fermées afin de laisser le temps aux équipes de terminer les travaux.

Après une pause bien méritée, l'équipe de la Fête du Lac des Nations se penchera sur l'édition 2024. Déjà, l’organisation se penche sur la programmation, les partenariats et les nouveautés.