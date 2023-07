Attaque de grizzli: une femme retrouvée morte sur un sentier populaire à Yellowstone

Une randonneuse a été retrouvée sans vie sur un sentier populaire du parc national de Yellowstone samedi à la suite d’une «rencontre apparente» avec un ours, après que des traces de pas aient été trouvées sur les lieux.

«La vigilance est importante pour ceux qui vivent et profitent du plein air [...] C'est une période de l'année chargée pour les ours et notre personnel de terrain répond aux appels dans ces zones particulières et dans tout l'État», avait indiqué la semaine dernière Quentin Kujala, chef de la politique de conservation pour le département poisson, vie sauvage et parcs (FWP) de Montana, par communiqué.

Malgré les avertissements, le corps d’une randonneuse a ainsi été retrouvé sans vie samedi sur un sentier ouest du parc national de Yellowstone aux États-Unis, particulièrement prisé par les amateurs de nature, a rapporté The Guardian lundi.

Selon les premières informations, la femme aurait perdu la vie «à la suite d’une rencontre apparente avec un ours», vu des traces de pas trouvées sur le sol près du corps, aurait indiqué le département par communiqué dimanche, selon le média britannique.

La cause de la mort n’a cependant pas été précisée.

La semaine précédente, les autorités de Montana avaient noté une augmentation du nombre de grizzlis observés dans le secteur, et ce, sur un territoire de plus en plus large, avait indiqué le département FWP sur son site web.

Ce dernier avait ainsi appelé les randonneurs à une plus grande vigilance, en conseillant notamment de toujours se promener en groupe et en plein jour, d’avoir du vaporisateur d’ours à portée de main et de cacher sa nourriture loin d’un campement pour éviter d’attirer les ours.