Sortir vos poubelles le mauvais jour pourrait vous coûter cher

À l’intérieur de Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

Saviez-vous que des inspecteurs du domaine public fouillent dans les sacs à poubelles laissés n’importe quand et n’importe où en ville pour essayer d’identifier et de punir les contrevenants des ordures? Une tâche aussi pénible que nécessaire pour éviter que nos rues et ruelles se changent en dépotoirs grouillant d’asticots bien gras.

Le Journal s’est joint à un blitz de propreté dans le quartier Parc-Extension qui regorge de «dépôts sauvages» et de récidivistes chroniques.

Pendant une semaine, et ce, quatre fois par année, les inspecteurs quadrillent les secteurs les plus fâcheux de l'arrondissement.

Par chance, le premier sac qu’éventre Jean-Kemly Augustin devant moi recèle une étiquette Amazon et, mieux, une lettre de Revenu Québec.

«J’ai un nom et une adresse, les deux indiqués à deux reprises sur des documents officiels, alors je vais photographier ces preuves pour monter le dossier», dit avec satisfaction M. Augustin.

Ces éléments seront éventuellement soumis à un juge de la Cour municipale.

«Je vais commencer par voir si la personne fautive est en récidive ou si c’est la première fois», ajoute M. Augustin.

Pour une première offense, normalement, l’arrondissement émet un avertissement.

Sinon, le constat d’infraction, remis par un huissier, entraîne une amende non moins juteuse que la moyenne des poubelles estivales.

«Quand c’est une première amende, c’est 250$. Pour la deuxième, c’est 500$. Et si la faute incombe à une compagnie, c’est le double», résume Catherine Barbeau, des communications de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

Depuis mai 2022, les amendes sont plus corsées dans cet arrondissement du centre de l'île. C’était auparavant seulement 100$ et 300$ en cas de première et deuxième offense.

Louis-Philippe Messier

Un blitz fructueux... mais suffisant?

Pendant le blitz que j’ai pu observer, les inspecteurs ont procédé du 17 au 20 juillet à 250 fouilles, à 200 actions de sensibilisation (notamment des affiches collées); ils ont envoyé 75 avis formels aux propriétaires d’immeubles aux terrains insalubres, et 80 constats d’infraction payants qui mèneront les fautifs devant la cour municipale.

Certains immeubles utilisent des bacs à recyclage «travestis» en poubelles avec de la peinture noire en bonbonne qui s’écaille. Cette astuce broche à foin permet de se procurer gratuitement dans un Éco-Centre ce qui servira ensuite de poubelle.

Certaines devantures d’édifices sont jonchées de vidanges répugnantes... que les inspecteurs ne peuvent pas tolérer!

«Lorsqu’un terrain pose problème, je peux donner un avis de 48 heures pour le nettoyage. Mais si c’est vraiment épouvantable et dérangeant pour les voisins, je trouve le numéro du propriétaire et j’appelle pour demander une action immédiate», rapporte M. Augustin.

Un col bleu suit l’inspecteur et ramasse ce qui doit l’être.

Louis-Philippe Messier

«Juste en deux mois sur mon territoire, avec les avis distribués et les amendes, je remarque que ça s’est amélioré», soutient Mario Cadet, lui aussi inspecteur du domaine public dans Parc-Ex.

Devant un terre-plein sur une rue qui débouche sur le Cinéma Guzzo du Marché Central, M. Cadet s’arrête et constate la présence de deux matelas abandonnés:

«Ce lieu sert constamment de dépôt sauvage et des gens viennent ici en voiture pour y laisser des déchets», déplore-t-il.

«Juste dans Parc-Ex, il y a de 2000 à 3000 plaintes pour insalubrité à traiter», dit Benjamin Pugi, chef de division à la Ville de Montréal.

Quand MM. Cadet et Augustin ne participent pas à des blitz, c’est à eux d’assurer au quotidien le suivi de ces milliers de requêtes.

«Une partie des infractions est due à de nouveaux citoyens ignorants, qui se corrigent dès le premier avis, mais il y a aussi des délinquants... trop!», dit M. Pugi.

«On remarque que certains contrevenants prennent le soin d’arracher les étiquettes qui permettraient de les identifier», constate M. Augustin.

Autrement dit, au lieu de se forcer pour respecter leur voisinage, certains aiment mieux s’évertuer à déjouer les inspecteurs!

La guerre aux Bougon de la vidange est loin d’être gagnée...