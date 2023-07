CF Montréal: Kwadwo Opoku obtient déjà un nouveau pacte

Récemment obtenu via une transaction avec le Los Angeles FC, l’attaquant Kwadwo Opoku a paraphé un contrat valide jusqu’à la conclusion de la saison 2026 avec le CF Montréal.

C’est ce que le club de la Major League Soccer (MLS) a annoncé lundi. L’entente est aussi assortie d’une option pour la campagne 2027.

Le CF Montréal a obtenu celui qu’on surnomme «Mahala» en retour d’un montant d’allocation général de 1,65 million $ en 2023 et d’un montant d’allocation général de 100 000$ en 2024.

Depuis son arrivée à Montréal le 5 juillet dernier, Opoku a obtenu deux départs et joué 121 minutes. Il a aussi inscrit un but dans un gain de 2 à 0 sur le Charlotte FC.

Le jeune homme de 21 ans a remporté la Coupe MLS 2022 avec le LAFC. En trois saisons et demie avec le club californien, le Ghanéen a disputé 60 matchs de saison régulière, incluant 35 titularisations, et 3254 minutes de jeu, récoltant neuf buts et sept passes décisives.