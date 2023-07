Cirque urbain: des «Vacances» toutes en acrobaties au port de Québec

La troupe de cirque FLIP Fabrique est de retour en ville avec un spectacle à saveur de camp de vacances, dans lequel les acrobates auront pour scène un autobus scolaire.

La troupe de huit acrobates débarquera à l’Agora du Port de Québec, avec sa scène-autobus, à compter du 25 juillet. Le directeur général et artistique du spectacle, Bruno Gagnon, promet émerveillement et nostalgie aux amateurs.

«On remonte vraiment à l’époque des camps de vacances des années 80», explique-t-il. «Imaginez-vous un autobus scolaire bleu ciel, avec des lits à l’arrière, qui sont transformés en trampolines, et de hauts poteaux pour les acrobaties aériennes», s’emballe ensuite M. Gagnon.

Vacances, ce spectacle de cirque hors du commun présenté par FLIP Fabrique, a déjà su charmer les spectateurs qui ont assisté à sa grande première, le 20 juillet dernier, à la place Jean-Béliveau.

«Les gens ont été ravis, ils ont été charmés», se réjouit le directeur général et artistique de la troupe. «Les plus jeunes sont bouche bée devant les acrobaties, alors que les parents ressentent beaucoup de nostalgie en voyant la mise en scène.»

Gratuit

Aux dires de Bruno Gagnon, environ 2000 personnes au total se sont déplacées pour les deux premières représentations de Vacances.

«C’est un spectacle gratuit, donc les gens n’ont qu’à venir avec leurs chaises et leurs couvertures; et après on donne un 30 minutes d’acrobaties spectaculaires!»

Sans vendre la mèche sur les moments forts de la représentation, M. Gagnon admet aimer particulièrement un moment où Chatouilles, un animateur du camp de vacances, délaisse son côté autoritaire pour lâcher son fou avec les enfants.

Vacances sera en représentation à l’Agora du Port de Québec du 25 au 28 juillet, deux fois par soir, avant de prendre la direction du domaine de Maizerets.