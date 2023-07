Délit de fuite à Sainte-Hélène-de-Bagot: le camionneur de l’Ontario peut retrouver sa liberté

Un camionneur de l’Ontario qui aurait pris la fuite après avoir happé la minifourgonnette d’une petite famille, éjectant les deux parents sous les yeux de leurs enfants, en Montérégie, peut retrouver sa liberté pendant les procédures judiciaires.

«Il est accusé de délit de fuite, donc c’est sûr que ça nous inquiète qu’il trouve un moyen de repartir dans son pays. Il serait difficilement retrouvable. On est vraiment déçus», a confié avec émotions la sœur d’une des victimes.



Harjot Singh, qui a un visa étudiant au Canada, fait face à cinq accusations de délit de fuite causant des lésions après une collision survenue à Sainte-Hélène-de-Bagot.



L’homme âgé de 21 ans devra toutefois respecter de «strictes conditions» pendant les procédures judiciaires, a expliqué le magistrat Jean-Philippe Marcoux ce matin au palais de justice de Saint-Hyacinthe.



Singh a entre autres remis son passeport et son permis de conduire, ce qui lui interdit ainsi de se retrouver derrière le volant de tout type de véhicule. Il devra également se rapporter chaque mois au téléphone à un enquêteur de la Sûreté du Québec.



Il poursuit sa route



Le 5 juillet dernier, Harjot Singh a omis de faire son arrêt obligatoire à une intersection avant de heurter la minifourgonnette dans laquelle se trouvaient un jeune couple et ses trois enfants.



Plutôt que de s’arrêter, il a préféré poursuivre son chemin. Il n’aurait même pas freiné avant ou après l’impact, selon une reconstitutionniste.



Quant aux parents, qui ne portaient pas leur ceinture de sécurité, ils ont été éjectés de leur voiture sous les yeux de leurs enfants sous la force de l’impact.



«Pendant que lui il retrouve sa liberté, ma soeur est encore à l’hôpital dans le coma», a laissé tomber la proche de cette mère de famille.

Photo fournie par la famille



Les médecins ne savent pas si la femme de 27 ans se réveillera un jour de son coma.



Le père de 29 ans a quant à lui eu un traumatisme crânien, la rate perforée ainsi que des côtes cassées. Les trois enfants ont aussi subi des blessures, mais qui ne mettaient pas leur vie en danger. On ne peut identifier les victimes en raison d’une ordonnance de la Cour.



En appel vidéo



À peine quelques minutes plus tard, le chauffard en fuite a rapidement été localisé par les policiers environ 12 kilomètres plus loin sur l’autoroute 20, près de Saint-Eugène-de-Grantham.



Au moment de son arrestation, Singh était en train de faire un appel vidéo avec quelqu’un.



La procureure de la Couronne Me Émilie Gadbois s’opposait à sa remise en liberté, notamment en raison du risque de fuite. La mère et la sœur de Singh vivent encore dans son pays d’origine, en Inde. Et avant son arrestation, il avait l’intention d’y retourner cet hiver pour des festivités.



La tante et le cousin de l’accusé avec qui il vit à Brampton ont déposé une caution totale de 5000$. L’Ontarien représenté par Me Antoine Dubreuil devra remettre le même montant à la Cour s’il ne respecte pas ses conditions de remise en liberté.



L’étudiant en administration a obtenu son permis pour conduire un poids lourd en mars dernier, et il travaillait pour une entreprise de transport depuis mai seulement.