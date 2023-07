D’où peut venir un sentiment d’échec perpétuel?

Je suis la fille du milieu dans une famille de trois sœurs. Celle dont personne n’a jamais tenu compte, tant sa naissance est passée inaperçue. Ma mère est tombée enceinte de moi, pas encore remise de l’accouchement de son aînée, et le post-partum qui a suivi ma naissance l’a obligée à me faire garder par ma grand-mère pendant les douze premiers mois de ma vie.

Une fois revenue à la maison, j’ai eu du mal à établir mes repères tant ça ne ressemblait à rien de ce que j’avais vécu, seule avec mes grands-parents. Il y avait surtout ma sœur aînée qui régnait sur les lieux, et mes parents qui louaient sa capacité d’adaptation, elle qui avait côtoyé ma mère pendant sa dépression.

Ma sœur cadette est arrivée deux ans plus tard. Mes parents ont alors glorieusement annoncé qu’avec un bébé aussi parfait, ils allaient mettre un terme à leur famille. Toute ma vie ensuite, j’ai été prise en sandwich entre deux filles parfaites. Ni aussi belle, ni aussi bonne à l’école qu’elles, j’ai toujours traîné de la patte. J’avais pris un mauvais départ et ça me poursuivrait toute ma vie. Pour exister, il a toujours fallu que je crie ma peine pour qu’on me remarque. J’avais donc un mauvais caractère.

J’ai totalement raté ma carrière, tout autant que ma vie de couple, et pour couronner le tout, comme je n’ai pas eu d’enfants, je me retrouve sans bâton de vieillesse rendue à 70 ans. Ne venez pas me dire que la vie est juste !

La malchance attire la malchance

Sans vouloir vous accabler davantage, est-ce que l’absence de volonté personnelle de travailler à inverser le cours de votre vie n’aurait pas contribué un brin à vous maintenir dans votre état de fille mal-aimée ?

Il est bien connu qu’à force de tournoyer dans un même cercle d’émotions désagréables on finit par ne plus être capable d’en sortir. Il y a les événements que vit chacun d’entre nous, mais il y a surtout le type d’émotion qui nous anime quand on les vit. Et parfois, il arrive que si on modifie juste le point de vue avec lequel on regarde les choses qui nous tombent dessus, on va voir le verre à moitié plein, au lieu de le voir à moitié vide.

Pour vous dégager de toutes les émotions négatives qui ont jalonné votre existence et fait en sorte de voiler le bon qu’il y avait en dessous, il va falloir entreprendre un gros travail de nettoyage, lequel dépendra de votre volonté d’agir pour parvenir à vous sentir mieux. Le Centre de la pensée réaliste pourrait vous orienter vers un thérapeute efficace dans ce type de situation : 450-491-2039.