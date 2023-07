Monica la mitraille, Dédé Fortin et la saison 2 de «Double vie» en août sur Vrai

Le mois d’août sera celui de Monica la mitraille, d’André «Dédé» Fortin et de son ami Patrick Esposito di Napoli ainsi que de la deuxième saison de «Double vie» sur la plateforme Vrai de Vidéotron.

À compter du 1er août, les abonnés pourront découvrir la célèbre braqueuse de banque à travers les yeux de son fils Gilles Tessier dans la série documentaire en quatre épisodes Maman la mitraille. Lorsque la police abat sa mère, le 19 septembre 1967, Gilles n’a que 18 mois. Pour la série, il fouille le passé de sa mère, lui qui n’a pas eu une vie facile, ayant fait de la prison, tout comme son propre fils.

PHOTO FOURNIE PAR VRAI

C’est ce dernier épisode, douloureux pour lui, qui a amené Gilles Tessier à vouloir comprendre le passé avec le réalisateur Martin Paquette, dont le père a grandi aux côtés de Monica à deux pas du Red Light, à Montréal. Cette œuvre produite par Urbania, en collaboration avec Québecor Contenu, pose un «regard intime et inédit sur la criminalité» en se demandant si l'on nait ou si l'on devient criminel.

Dédé et Patrick: au-delà des étoiles

Deux semaines plus tard, le 15 août, Vrai accueillera dans son menu le documentaire de 90 minutes Dédé et Patrick: au-delà des étoiles, qui s’intéresse à l’«émouvante amitié» entre André «Dédé» Fortin, le défunt chanteur des Colocs, et Patrick Esposito di Napoli, qui était membre du groupe.

PHOTO FOURNIE PAR VRAI

Les images d’archives et les entrevues abondent pour raconter cette histoire qui comprend plusieurs thèmes comme la musique, le sida et la santé mentale. Jean-François Poisson a réalisé cette œuvre produite par Attraction, en collaboration avec Québecor Contenu.

Double vie - quand la vérité nous rattrape

Enfin, Vrai proposera dès le 22 août la deuxième saison de Double vie – quand la vérité nous rattrape. Caroline se penche sur la double vie de son père, souhaitant rencontre son demi-frère et sa demi-sœur. Pour sa part, Sarah souhaite mettre fin à sa double vie. Les six demi-heures sont réalisées par Jean-François Poisson et produites par Trio Orange, en collaboration avec Québecor Contenu.