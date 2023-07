La pauvreté, bombe à retardement de nos sociétés

Des appels ardents pour l’égalité et la justice sociale se font de plus en plus insistants et incontournables. Il est crucial que les projecteurs restent braqués sur cette cause essentielle. Les incitations à agir se font de plus en plus pressantes et ne sauraient être négligées.

Il est parfois des mots, des phrases, des lettres qui résonnent en nous avec la force d’un tocsin. Ces mots nous appellent, nous interpellent, nous somment de regarder la réalité en face.

Ainsi en est-il de la lettre ouverte sur la problématique de la pauvreté, parue le 21 juillet 2023 dans La Presse et signée par Myrlande Pierre et Suzanne Arpin.

Ces deux vice-présidentes éminentes de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse traitent avec une vivacité et une pertinence remarquables une question persistante : l’inégalité.

Elles ont su décrire de manière magistrale les diverses facettes de l’inégalité économique, en matière de logement, dans l’éducation et face à l’accès aux services sociaux.

Ces domaines reflètent les visages multiples de la pauvreté et de l’exclusion sociale, qui sont autant de manifestations stridentes de l’inégalité.

Le prix exorbitant de l’inaction

Prendre conscience de la gravité de la situation n’est pas seulement un impératif, c’est une nécessité absolue.

Ignorer cet appel à l’action serait synonyme de conséquences alarmantes à tous les horizons.

À court terme, le fossé entre les classes sociales s’élargit, propulsant davantage de personnes dans la précarité.

À moyen terme, les pressions sur nos systèmes de santé et de services sociaux risquent de s’intensifier, et la cohésion sociale pourrait se dégrader, engendrant des tensions sociales croissantes.

À long terme, nous pourrions nous retrouver confrontés à une instabilité sociale et économique insidieuse, à des problèmes croissants de santé publique et de sécurité, ainsi qu’à une société moins éduquée et moins compétitive économiquement.

Une responsabilité partagée

Je salue l’engagement de Myrlande Pierre et de Suzanne Arpin, ainsi que leur contribution significative à ce débat essentiel. Leur appel à l’action nous interpelle comme un glas, nous rappelant que la lutte contre la pauvreté et l’inégalité est une responsabilité collective qui transcende les clivages politiques.

Que l’on se place à droite, au centre ou à gauche de l’échiquier politique, nous avons tous un rôle à jouer pour bâtir une société plus juste et plus équitable.

Ignorer cet appel, c’est courir le risque de se réveiller, un jour inopiné, dans une société marquée par des conséquences catastrophiques.

Il est impératif que nous mettions en mouvement les rouages de la lutte contre la pauvreté et l’inégalité sous toutes leurs formes.

Ce n’est pas simplement une question de justice sociale. C’est aussi une question de cohésion sociale, et de notre volonté collective d’éliminer les causes profondes de la pauvreté, dans toutes ses dimensions.