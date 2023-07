La peur est souvent mauvaise conseillère

J’ai toujours été une personne anxieuse qui réussissait à se contrôler. J’ai aussi la chance d’avoir un mari confiant, ce qui m’aide à relativiser entre le danger réel et celui que j’imagine. On a un garçon de six ans et une petite fille de deux ans que j’ai tendance à surprotéger. Mon garçon a reçu une invitation à dormir au chalet d’un ami. Son père est d’accord, mais pas moi. J’ai trop peur qu’il lui arrive quelque chose. Mais le petit insiste, et je ne sais plus comment justifier mon refus. Suis-je trop prudente ?

Maman cocon

La peur fait partie des émotions humaines fondamentales et sert à nous protéger contre les dangers. Mais elle doit aussi nous servir à opérer des changements. Il serait donc heureux de départager, dans la vôtre, ce qui tient du réel de ce qui tient d’une imagination trop fertile. Votre fils a besoin de se socialiser et de vivre un certain détachement d’avec ses parents. Si vous avez une connaissance rassurante des parents de son ami, vous devriez suivre l’avis de votre mari.