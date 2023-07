La «Shark Week» revient pour une 35e édition

La 35e édition de la «Shark Week» est lancée pour sept jours de visionnement de requins en continu de 20h à minuit, et ce, jusqu’au 29 juillet prochain.

L’origine de la «Shark Week» remonte à juillet 1987, lorsque les dirigeants de Discovery Channel, John Hendricks, Clark Bunting et Steve Chechen, ont eu l'idée de créer cet événement pour attirer davantage de téléspectateurs.

Ils avaient bien conscience de la fascination que suscitent les requins, largement renforcée par le livre de Peter Benchley et le film de Steven Spielberg Les dents de la Mer de 1974.

L'objectif de la «Shark Week» était de subjuguer le public, mais surtout, de le captiver et l’éduquer en offrant des émissions qui explorent la force et l'importance de ces prédateurs marins.

Avec le classique de Spielberg qui n’a pas su rassurer les gens sur la cohabitation avec cet animal, Discovery a tenté de contrebalancer les représentations négatives souvent véhiculées dans la culture populaire.

Voici deux suggestions pour vous lancer dans la Shark Week :

Belly of the Beast: Feeding Frenzy

Dans ce documentaire, on s’intéresse à la manière dont les requins s’alimentent. Pas ce qu’il mange, mais comment ils mangent. Des chercheurs équipés de caméras bravent la frénésie alimentaire d'un grand requin blanc depuis l'intérieur d'un leurre de carcasse de baleine grandeur nature.

Cocain Sharks

L'histoire plus profonde ici est la façon dont les produits chimiques, les produits pharmaceutiques et les drogues illicites telles que la caféine, la cocaïne, les amphétamines, les antidépresseurs et les médicaments de contrôle des naissances, pénètrent dans les voies maritimes, dans nos océans et quel effet pourraient-ils ensuite avoir sur ces écosystèmes océaniques précaires.

Malgré l'intérêt éducatif de la «Shark Week» et son objectif de conservation, certains experts critiquent l'événement pour son côté sensationnel, l'accusant de ne pas se concentrer suffisamment sur la science et les véritables problèmes de conservation, tels que la chasse aux requins pour leurs ailerons, qui tue des millions de requins chaque année et génère des profits considérables.

La «Shark Week» continue de fasciner le public avec ses documentaires captivants et éducatifs sur les requins, tout en suscitant des débats sur la meilleure façon de sensibiliser le public à la conservation de ces prédateurs marins cruciaux pour l'équilibre des écosystèmes océaniques.