Le DG de l’année est à Dallas pour de bon

Les Stars de Dallas ont offert un nouveau contrat de deux ans au directeur général Jim Nill, lundi.

L’homme qui a reçu le titre de DG de la dernière saison dans la Ligue nationale de hockey (LNH) est en poste avec le club texan depuis la saison 2012-2013. Les Stars ont maintenu un dossier de 403-280-98 sous sa gouverne, en plus de participer aux séries éliminatoires à six occasions.

Nill est le directeur général qui détient le plus d’ancienneté avec le même club après Doug Armstrong (Blue de St. Louis), Jarmo Kekalainen (Blue Jackets de Colombus) et Kevin Cheveldayoff (Jets de Winnipeg).

«Jim a prouvé qu’il était l’un des meilleurs DG de la LNH, a déclaré le propriétaire des Stars, Tom Gaglardi, dans un communiqué. Il a méticuleusement bâti l’une des meilleures équipes du circuit en réalisant des transactions, via le marché des joueurs autonomes et avec le repêchage. Il nous a assuré que les Stars soient des aspirants à la coupe Stanley pour les années à venir.»

«Ma famille et moi, nous sommes reconnaissants envers Tom Gaglardi pour son engagement envers l’organisation et pour m’avoir donné toutes les ressources disponibles pour construire cette équipe, a indiqué Nill. J’ai la chance d’avoir une équipe incroyable à mes côtés qui travaille sans relâche dans les coulisses pour aider à faire de notre équipe ce qu’elle est aujourd’hui. Je suis ravi de poursuivre mon travail dans le développement d’une culture gagnante et d’atteindre notre objectif commun de remporter la Coupe Stanley.»

Avant de se joindre aux Stars, Nill a œuvré comme adjoint au DG chez les Red Wings de Detroit pendant de nombreuses années. Il a aussi disputé 524 matchs comme attaquant dans la LNH, où il a porté les couleurs des Blues, des Canucks de Vancouver, des Bruins de Boston, des Jets et des Red Wings.