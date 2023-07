Le phénomène «Barbenheimer» enregistre des entrées record au box-office

Le film de Greta Gerwig sur la poupée Mattel et le biopic de Christopher Nolan sur le père de la bombe atomique, J. Robert Oppenheimer, sont tous deux sortis vendredi dans le monde.

C'est Barbie qui triomphe commercialement en rapportant 155 millions de dollars au box-office nord-américain et 337 millions de dollars au niveau mondial. Oppenheimer a rapporté 80,5 millions de dollars en Amérique du Nord et un montant impressionnant de 174,2 millions de dollars en dehors du territoire américain.

En Amérique du Nord, Barbie a connu le plus grand week-end jamais enregistré pour un film réalisé par une femme, battant le film de superhéros de 2019 d'Anna Boden et Ryan Fleck, Captain Marvel, avec 153 millions de dollars. Le long-métrage de Greta Gerwig a également établi une multitude d'autres records, comme la meilleure ouverture de 2023, le meilleur week-end de démarrage de ses stars Margot Robbie et Ryan Gosling, et la meilleure ouverture de trois jours pour un film basé sur un jouet.

Oppenheimer, qui met en scène Cillian Murphy dans le rôle du physicien, est le troisième plus gros démarrage jamais réalisé par un biopic en Amérique du Nord, derrière American Sniper et La Passion du Christ. Il s'agit également du plus gros démarrage de Christopher Nolan pour un film sans superhéros.

Ces recettes spectaculaires ont été en partie alimentées par le phénomène Barbenheimer, les cinéphiles ayant réservé des places pour voir ces deux films très différents dans le cadre d'un double programme incongru.