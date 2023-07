L’eau représente un risque en Estrie

Le niveau de l'eau est trop haut et le courant met les baigneurs à risque en Estrie.

Plusieurs plages, comme la plage Blanchard à Sherbrooke, n'ont d'autre choix que d'empêcher l'accès à l'eau.

«Il faut être prudent, même si une rivière à l'air tranquille, avec toutes les quantités de pluie reçues, les courants sont beaucoup plus fort et on ne s'en rend pas toujours compte », a expliqué le directeur général de la Société de sauvetage du Québec, Raynald Hawkins.

La pluie vient aussi influencer la qualité de l'eau.

«Lorsque l'eau monte, elle peut ramasser les déchets comme les selles des animaux, et les amener dans le courant. Le risque de bactéries augmente drastiquement dans ces moments-là», a dit la chargée de projet en environnement pour la Ville de Sherbrooke, Chantal Pelchat.

Des tests de qualités d'eau sont faits régulièrement, afin de voir si l'accès aux plages peut être maintenu.

Pour l'instant, neuf plages ont eu la cote A, de qualité «excellente», dix plages ont eu la cote B, de «bonne» qualité et quatre plages ont eu la cote C, de qualité «passable». La plage du Camping Lac Magog a eu la cote de C et surveille avec attention l'état de la situation.

«Tant que les consignes ne changent pas, nous resterons ouverts. Ce n'est pas notre décision, mais nous suivrons les recommandations, c'est certain», a indiqué la copropriétaire, Mélanie Boisvert.

Si des baigneurs ingéraient de l'eau d'une plage de cote D, laquelle signifie que l’eau est «polluée», les risques de problèmes de santé seraient nombreux.

«Les principaux problèmes de santé liés à la baignade sont les gastro-entérites (diarrhées, nausées, vomissements), les otites, les infections des yeux, du nez et de la gorge et les affections de la peau», a fait savoir le CIUSS de l'Estrie-CHUS.

Les tests de prélèvement se font deux à trois fois par semaine et les résultats sont mis à jour le plus rapidement possible, afin d'éviter les risques de contamination.