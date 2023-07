Les anglosceptiques dans le déni

On connaît les climatosceptiques, qui refusent de reconnaître que la survie de la planète est menacée. Je vous présente les anglosceptiques, qui refusent de reconnaître que la survie du français est menacée.

Les climatosceptiques remettent en doute le réchauffement climatique. Les anglosceptiques remettent en doute le remplacement linguistique, du français par l’anglais.

Les deux sont dans le déni.

Des névrosés blancs nationalistes?

Chaque fois que j’écris des chroniques sur la fulgurante ascension de l’anglais, je me fais traiter d’emmerdeuse par les anglos.

Le multimillionnaire Mitch Garber s’en est encore pris violemment à moi parce que j’osais me plaindre d’un Canada qui méprise le français. Et Anne-Marie Withenshaw est allée «aimer» une publication unilingue anglaise «to piss off Sophie Durocher», autrement dit juste pour me faire «suer».

Que des anglos bilingues nient le danger qui menace le français, c’est une chose, mais quand ce sont des francophones, ça, ça me fait suer.

Un francophone, Philippe C., m’a écrit un long courriel intitulé «Revenez-en! ».

«Et voilà nos chialeurs perpétuels se plaindre, encore et encore et encore, à propos du français au Québec. D’abord le français «n’est pas la seule langue officielle» ici, car «ici, c’est au Canada et au Canada il y a deux langues officielles. Ce n’est pas parce que votre communauté de névrosés blancs nationalistes déclare autrement que cela change quoique ce soit.

«Ensuite, oui Montréal est bilingue. En fait plus que cela: multilingue avec le chinois, l’espagnol, l’arabe, etc. Si cela vous irrite, vous pouvez toujours partir au fin fond du Québec ou vous n’entendrez que du français. En encore, du français massacré à la québécoise. Vous êtes des dinosaures. Le problème étant que vous êtes des dinosaures dangereux. Ceux qui veulent que leurs enfants restent aussi stupides qu’eux. Cela fait peur. Les gens parlent les langues qu’ils veulent. POINT A LA LIGNE. Et ce n’est pas des petits despotes blancs et francophones qui vont changer cela.

Vous pouvez vivre uniquement en français si cela vous chante. Mais ne venez pas nous emmerder avec votre «défense du français». On est en 2023. Pas en 1960.»

Welcome to the englishfest!

Je vous parle régulièrement de commerces anglos qui se moquent du français. Mais que penser des francos qui donnent des noms «in English» à leur événement?

Comme nous le rappelait Gilles Proulx, le Festival de la Gibelotte de Sorel-Tracy s’appelle maintenant le Gib Fest.

J’ai écrit aux organisateurs pour leur demander des détails. «Le nom Gib Fest a été accepté par le C.A. du groupe Gib, le fondateur du festival et la Ville de Sorel-Tracy en novembre 2017. Le cheminement fut tout simple; revitaliser un nom de festival historique, sans toutefois le dénaturer complètement. Puisque la Gibelotte n'est plus un plat servi dans la région hors festival ou presque, conserver ce mot était moins optimal.

«Ainsi, Gib est le diminutif de notre adorée et historique gibelotte et Fest tient pour festival d’été de Sorel-Tracy!

La beauté de la langue française réside dans sa complexité! Le gib c’est big est un palindrome, notre figure de style préférée»!

Vous en voulez une bonne? Hier, dimanche 23 juillet, c’était le Dol-Boat River Fest à Dolbeau.

J’imagine qu’on doit se compter chanceux que le FÉQ ne s’appelle pas le «QuebSummerFest».