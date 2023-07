«Lionne» à Berlin: la piste du sanglier confortée par des analyses

Les premières analyses en laboratoire devant déterminer la nature de l'animal traqué en fin de semaine dernière à Berlin ont écarté de manière quasiment définitive la thèse de la lionne et conforté celle du sanglier, ont indiqué lundi les autorités.

«Il a été constaté que le seul poil retrouvé n'a aucune des propriétés connues des poils de chat», a précisé la petite commune de Kleinmachnow, au sud-ouest de Berlin, où la bête avait été signalée.

Ce poil «possède une rigidité de base», a «une extrémité effilochée» et se trouve être «sombre, presque noir, à la racine», a détaillé la ville dans un communiqué.

Une structure «profondément différente» de celle des poils de chat qui sont similaires à ceux des lions.

«Sur le plan visuel, beaucoup va donc dans le sens d'un poil de sanglier», ajoute la ville, dévoilant les premiers éléments du laboratoire de l'institut Leibnitz de recherche zoologique et animale, chargé de l'analyse.

Une alerte à la lionne avait été lancée dans le sud de Berlin sur la foi d'une vidéo filmée par deux passants pendant la nuit de mercredi à jeudi. Des policiers avaient cru ensuite également voir l'animal au cours de la même nuit.

S'en est suivi une traque inédite, avec plus d'une centaine de policiers, épaulés de vétérinaires et de chasseurs. Ont été également utilisés des hélicoptères, des drones et des caméras thermiques.

L'alerte a finalement été levée vendredi, quand des experts indépendants ont conclu qu'il s'agissait probablement d'un sanglier après l'analyse détaillée de la vidéo, de qualité médiocre.

L'institut Leibnitz n'est toutefois pas encore «absolument sûr» que l'animal filmé était l'un des nombreux sangliers qui pullulent dans les forêts de la capitale allemande.

«Les analyses (du poil) se poursuivent donc, de même que celles des excréments retrouvés», selon le communiqué. Concernant ces derniers, les premiers échantillons montrent une forte proportion de matière végétale, «contredisant le fait qu'il puisse s'agir d'un animal principalement carnivore.»