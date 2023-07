Météo: un début de semaine humide et ensoleillé

La première semaine des vacances de la construction débutera sous le soleil chaud de juillet avec des températures qui pourront monter jusqu'à 35 degrés avec le facteur humidex pour la majorité des régions du Québec.

C’est notamment le cas pour la région de Montréal avec du temps ensoleillé. L’après-midi s’annonce toutefois imprévisible avec un risque de 30% d’averses et d’orages.

Couvert par le brouillard en matinée, le ciel de la Capitale-Nationale, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et des Laurentides se dégagera rapidement pour laisser place au soleil. Des conditions similaires sont à prévoir pour l’Estrie, à l’exception des risques de 40% de précipitations en après-midi.

De leur côté, les secteurs de la Côte-Nord assisteront à du brouillard et un dégagement en matinée pour laisser place au soleil. Le mercure devrait augmenter jusqu’à 28°C avec le facteur humidex.

La Mauricie aura plutôt une alternance de soleil et de nuages. Des risques de pluie de 40% sont attendus en après-midi, avec une température aussi élevée que dans les autres régions avec un ressenti de 35 degrés.

Les habitants de l’ouest du Québec seront moins chanceux que les autres avec une alternance de soleil et de nuages avec un risque plus accru d’averses de 60% et des risques d’orages en après-midi. L’humidité restera au rendez-vous avec une température de 34 degrés pour l’Outaouais et 27°C pour l’Abitibi-Témiscamingue avec le facteur humidex.