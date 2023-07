La SRC poursuivie par le constructeur: un autre 28 M$ pour la maison de Radio-Canada?

La bisbille entre Radio-Canada et le constructeur de sa nouvelle maison va de nouveau se régler devant un juge. Broccolini poursuit cette fois la société d’État pour 28 M$.

«Ça fait longtemps qu’on sait que ça va finir comme ça. Ce n’était qu’une question de temps», affirme une source qui connaît bien le dossier, mais qui n’est pas autorisée à en parler publiquement.

Radio-Canada est accusée d’avoir causé d’innombrables retards et perturbations lors de la construction, achevée à la fin de 2019, peut-on lire dans la demande introductive d’instance déposée devant la Cour supérieure le 13 juin dernier.

Le consortium piloté par l’entreprise en construction Broccolini indique que «de manière générale, tout au long du projet, SRC a manqué à son obligation de collaboration».

Radio-Canada est locataire du nouvel immeuble situé à l’intersection de l’avenue Papineau et du boulevard René-Lévesque, à Montréal. Elle va verser un loyer d’environ 22 M$ par an (incluant les taxes et le chauffage) au consortium pendant 30 ans.

Les problèmes avec Broccolini ont commencé dès que l’édifice a été livré à la société d’État, en janvier 2020. La SRC refusait de payer le loyer, car elle estimait que le bâtiment n’était pas encore prêt.

La question s’était réglée en cour. Plus de trois ans plus tard, revoilà les deux mêmes parties devant le juge.

«Planification déficiente»

Cette fois, Broccolini demande 28 694 283$ en raison des «importants coûts additionnels» engendrés par les perturbations et les retards.

En termes non judiciaires, la SRC est accusée de ne pas savoir ce qu’elle voulait lors de la conception et de la construction de ses nouveaux locaux.

Elle a entre autres «fait preuve d’un manque de coordination et de planification» et a soumis un «volume déraisonnable de demandes de modifications».

La SRC a aussi «connu des changements fréquents au sein de son personnel clé [directeurs ou supérieurs directement impliqués dans le projet] [...] entraînant des pertes de connaissance».

«Il n’est pas rare que des projets de l’envergure et la complexité de la nouvelle Maison de Radio-Canada occasionnent des différends entre les parties en cause», indique le porte-parole de la SRC, Marc Pichette.

Il ajoute que depuis plusieurs mois, Radio-Canada et Broccolini sont en pourparlers dans ce dossier et «que les parties souhaitent procéder par médiation».

Broccolini offre exactement la même réponse.

Beaucoup de fonds publics

Le projet d’une nouvelle maison pour Radio-Canada est né en 2016 parce que l’ancienne tour était un «édifice inadapté», selon la SRC.

L’aménagement des nouveaux locaux a coûté 112 M$ et le remplacement des équipements, 175 M$.

Le déménagement des employés de la vieille tour au nouvel édifice de verre a été retardé de nombreuses fois. Il a finalement eu lieu en 2021.

La vente de l’ancienne tour a rapporté 42 M$, mais la SRC y loue toujours des bureaux, car la nouvelle maison est trop petite pour ses besoins.