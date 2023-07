Un enfant tué et six personnes blessées dans un bombardement russe dans l'Est

Au moins un enfant a été tué et six personnes blessées lundi dans un bombardement russe sur la ville de Kostiantynivka, dans l'est de l'Ukraine, a annoncé sur Telegram le gouverneur régional Pavlo Kyrylenko.

Selon lui, les forces russes ont tiré des roquettes Smertch sur «un étang local, où les gens se reposaient». Trois enfants figurent parmi les blessés, selon la même source.

Plus de détails suivront...