Un gynécologue condamné à 20 ans de prison pour agressions sexuelles

Un ancien gynécologue new-yorkais, accusé d'agressions sexuelles par des dizaines de patientes, a été condamné lundi à 20 ans de prison par un tribunal fédéral de Manhattan.

Robert Hadden, 64 ans, avait été reconnu coupable en janvier d'avoir agressé sexuellement des dizaines de femmes venues recevoir des soins médicaux.

L'ancien médecin, qui n'exerce plus depuis 2012, avait été décrit comme «un prédateur en blouse blanche» par le procureur fédéral de Manhattan, Damian Williams.

Le juge Richard Berman, qui a rendu le jugement, a indiqué que l'affaire n'était «comparable à aucune autre», qualifiant les agressions d'«horribles» et «dépravées», a rapporté la chaîne américaine ABC.

Après avoir purgé sa peine, le médecin sera placé sous régime de libération conditionnelle jusqu'à la fin de sa vie, a indiqué à l'AFP un porte-parole de l'accusation.

M. Hadden, qui exerçait notamment au centre médical Irving de la prestigieuse université new-yorkaise Columbia (CUIMC), a été accusé par des dizaines de victimes, dont des patientes mineures, d'agressions commises entre le début des années 1990 et 2012.

Parmi elles figure l'épouse d'un entrepreneur entré en politique et candidat à la primaire démocrate pour la présidentielle de 2020, Andrew Yang.

Evelyn Yang avait confié en 2020 sur CNN avoir été agressée sexuellement en 2012, alors qu'elle était enceinte de sept mois, ce qu'elle n'avait jamais confié à son mari.

En 2016, Robert Hadden avait plaidé coupable devant un tribunal de l'État de New York de charges moins lourdes. Il avait alors été privé de sa licence médicale et inscrit au fichier des délinquants sexuels, mais l'accord lui avait évité la prison.

En 2022, le CUIMC et le New York Presbyterian Hospital, qui lui est rattaché, avaient annoncé qu'ils verseraient conjointement plus de 165 millions de dollars à 147 anciennes patientes qui accusaient Robert Hadden d'actes inappropriés et agressions sexuelles.

Un an plus tôt, les deux établissements avaient déjà promis 71,5 millions de dollars à 79 autres patientes de l'ancien médecin.

L'université Columbia a assuré qu'au cours de la dernière décennie, les pratiques des départements obstétrique et gynécologique du CUIMC avaient été passées en revue pour éviter que de telles agressions ne se reproduisent.