Violation de données: les entreprises canadiennes payent cher

Les entreprises canadiennes comptent parmi celles qui payent encore le plus cher en matière de violation de données.

• À lire aussi: Le gestionnaire de mots de passe d’Apple compatible avec des navigateurs

Selon les données publiées par IBM lundi, les entreprises canadiennes payeraient ainsi 6,94 millions $ en moyenne pour un incident lié au vol de données, le troisième montant le plus élevé au monde.

L’an dernier, ce montant s’élevait à 7,05 millions $.

Ce sont les entreprises financières et énergétiques qui enregistrent le plus de coûts en cas de brèche de sécurité puisque le secteur financier canadien paye presque 12 millions $ en moyenne, contre 9,37 millions $ pour le secteur de l’énergie.

L’étude a prouvé que l’utilisation de l’IA par les organisations canadiennes ayant largement recours à l’IA et à l’automatisation dans leurs opérations de sécurité sont capables de réduire en moyenne le cycle de vie des brèches de 33 jours et les coûts de 1,74 million $, par rapport à celles n’utilisant pas l’IA et l’automatisation.

«La formation des employés est le meilleur moyen de réduire les coûts associés aux violations des données. Les entreprises canadiennes qui combinent cette formation avec les services de renseignement sur les menaces, le chiffrement, la gestion des identités et de l’accès, la chasse proactive aux menaces et l'IA, peuvent réduire le coût total d’une violation de manière considérable», peut-on lire.