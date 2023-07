Voici ce que l’on sait sur le prochain album de Marilou

Marilou se réinstalle peu à peu dans le paysage musical québécois et lancera en septembre prochain un nouvel album de chansons originales, écrites et composées de sa plume.

La chanteuse embrasse d’ailleurs maintenant pleinement son chapeau d’autrice-compositrice-interprète, ce qui n’a pas toujours été le cas.

«C’est dur à assumer parce que j’ai plein de chapeaux et des fois je me demande si je suis bonne dans quelque chose ou si je suis juste un peu bonne dans tout. Je me cherche souvent», a-t-elle confié à Mélanie Maynard, lundi soir, à l’émission Sucré salé.

L’entrepreneuse, musicienne et animatrice avait, pour l’occasion, donné rendez-vous à l’équipe de l’émission dans les bureaux de Trois fois par jour.

«Quand j’ai commencé à sortir ma musique, j’ai commencé à l’assumer. Je suis entrepreneuse, j’ai Trois trois fois par jour, mais j’écris mes tounes, je les enregistre et je les partage», a-t-elle dit, ajoutant que le syndrome de l’imposteur venait la visiter une fois de temps à autre.

«J’apprends à «dealer» avec», a poursuivi la femme d’affaires.

Photo fournie par TVA

«Un moment donné, j’ai assumé que je suis une artiste, un instrument, et que peu importe ce que je fais, je crée; que ce soit des recettes, de la musique, des entrevues. Puis, peu à peu, j’apprends à m’assumer», a-t-elle dit à Mélanie Maynard.

La chanteuse a d’ailleurs obtenu une nomination aux Gémeaux pour l’animation d’Autrement dit, à voir dans la section Véro.tv de Tou.tv Extra.

Un album personnel en vue

Marilou, qui s’est fait connaître du grand public à 11 ans, a admis avoir vécu beaucoup de tempêtes personnelles dans les sept dernières années avec la naissance de ses filles et ses séparations, mais qu’elle se trouvait désormais «dans une bonne place».

«J’ai réglé bien des affaires, ma thérapie avance. C’est comme si je récoltais les fruits», a-t-elle indiqué le regard lumineux et le sourire aux lèvres.

Son prochain album devrait d’ailleurs être empreint de ces bribes personnelles, voire être carrément une mise à nue, a partagé l’autrice-compositrice-interprète.

Photo fournie par TVA

Sa chanson Ta lettre aborde notamment les relations toxiques, relations qu’elle avoue avoir entretenues, mais dont elle est parvenue à se défaire. «Plus tu te guéris toi-même, plus tu le vois chez toi. Dans les dernières années, j’ai beaucoup vu ce qui était toxique chez moi. On amène ça dans nos relations. Mais plus tu te guéris, plus c’est facile de l’admettre», a fait valoir Marilou.

Le nouvel album de Marilou sera sur les tablettes le 22 septembre prochain.