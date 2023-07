BOURBONNAIS LALONDE

Lucille



À Vaudreuil, le 13 juillet 2023, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Lucille Bourbonnais, épouse de feu monsieur Hector Lalonde.Elle laisse dans le deuil ses enfants Sylviane et Pierre (Anne-Marie), ses petits-enfants Sébastien (Anne-Marie) et Ariane (Marc-Olivier), son frère Raymond (Jeanne), ses soeurs Jeannine (Bernard) et Yvette (Hector) ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi, 28 juillet 2023, de 11h à 16h :VAUDREUIL-DORION, J7V 2K4www.maisonfuneraireroussin.com