Barbie, un film rose du début à la fin, mais gris, gris, gris d’ennui

Je me suis tapé le film de l’heure, Barbie, au milieu d’une foule de jeunes femmes habillées en rose de la tête aux pieds.

En plus d’être un long pensum sur le féminisme, Barbie est un film hyper convenu, avec un scénario tarabiscoté, rempli de monologues didactiques soulignés à gros traits, pour être sûr que tout le monde comprenne bien le message.

Le film a beau être rose du début à la fin, il est gris, gris, gris d’ennui.

Gros seins et petite taille



Avant d’aller voir le film, je pensais que la réalisatrice Greta Gerwig avait fait preuve d’audace. Imaginez: s’en prendre à un objet aussi iconique que la Barbie ET faire un film féministe pour grand public.

Or le film est une longue info pub pour une poupée de plastique (le film est produit par Mattel, le fabricant de Barbie) et le féminisme qu’on y présente est tout ce qu’il y a de plus consensuel, woke et à la mode.

Il n’y a absolument rien de révolutionnaire en 2023 à dire que les femmes sont opprimées par le vilain patriarcat, voyons, c’est LE discours le plus répandu, repris ad nauseam par la culture populaire!



À deux reprises, des personnages féminins se lancent dans de longs monologues qu’on a entendus mille fois: la charge mentale des femmes est absolument effroyable, on leur demande d’être à la fois de bonnes mères et de ne pas trop parler de leurs enfants, la pression pour être parfaite est trop forte, etc., etc.

Si j’avais bu un shooter chaque fois que le mot patriarcat est prononcé, j’aurais été soûle au cinéma.

Et si, au moins, tout ça avait été fait avec un petit sourire en coin, avec de la légèreté, de l’humour!

À part quelques très bonnes blagues (sur Le Parrain, le «mansplaining» ou le cliché du gars qui joue de la guitare devant une fille en pâmoison), la Barbie de Gerwig ne fait pas rire.



Barbie passe plus d’une heure à nous démontrer que les femmes ne sont heureuses que quand elles sont entre elles, à faire le party sans se soucier du regard des hommes.

Dans le monde de Barbie, Ken est un plouc, avec le quotient intellectuel d’un géranium. Au mieux, il ne sert à rien, au pire il est un sale macho qui vole les femmes de tout pouvoir.

Le seul moment où j’ai apprécié ce film, c’est vers sa conclusion, quand on nous propose de remplacer l’opposition patriarcat/matriarcat par des relations hommes-femmes plus égalitaires.

Barbie et sa bande d’Amazones, après avoir vu comment les choses se passent dans le «vrai monde», et après avoir démantelé le lavage de cerveau du patriarcat, se rendent compte que ce n’est pas agréable d’avoir un partenaire de vie qu’on méprise.

Alors elles font preuve de grand coeur et concèdent un tout petit peu de pouvoir politique à Ken et ses semblables. Mais attention, pas tout de suite: il va d’abord devoir payer pour les fautes commises par ses semblables.

Misère!



La question rose



Ce film se veut un grand pamphlet féministe qui dénonce les diktats d’une société sexiste. Mais comment expliquer que des milliers de femmes, tout à fait volontairement, s’habillent en poupée cliché de blonde aux yeux bleus, aux mensurations irréalistes, pour aller voir Barbie?