Bien dormir est une des clés d’une bonne santé

Je suis inquiète pour mon mari et je ne sais pas quoi faire pour le convaincre de consulter. Depuis qu’il est à la retraite, on dirait qu’il a perdu toute son énergie. Toujours fatigué, il se traîne toute la journée sans être capable de faire le peu que je lui demande. Je ne crois pas qu’il ait un problème cardiaque, mais j’ai peur du cancer, vu que ses parents et son frère en sont morts. Ça doit l’obséder, car il m’est arrivé de me réveiller la nuit et de l’entendre râler et avoir du mal à respirer. Comment le convaincre de consulter ?

Anonyme

Vu la difficulté respiratoire constatée pendant son sommeil et l’extrême fatigue chez votre mari durant la journée, pourquoi ne pas l’inciter à consulter pour un problème de sommeil dont il me semble afficher certains symptômes ? Le laboratoire Biron offre même du dépistage en ligne.