[À VOIR] Cloués au sol en Espagne: des passagers suffoquent pendant trois heures dans un avion sans air climatisé

Crise de panique et coups de chaleur: les passagers d’un avion de la compagnie aérienne Ryanair auraient été enfermés dans un avion sans air climatisé pendant trois heures vendredi, alors que le thermomètre affichait un suffoquant 42°C à Malaga, en Espagne.

• À lire aussi: Incendies en Grèce: un avion s'écrase en luttant contre les flammes

• À lire aussi: Les canicules en Europe et aux États-Unis presque «impossibles» sans le changement climatique

«Ils nous ont fait descendre après que des gens se soient évanouis et qu’il y ait eu des attaques de panique», a relaté en italien le tiktokeur Marco Ferrero, qui se trouvait dans l’avion, selon une vidéo partagée sur les médias sociaux.

Selon ce qu’il a rapporté, les passagers auraient ainsi été enfermés dans l’avion sans air climatisé, qui était cloué au sol à Malaga, dans le sud de l’Espagne, en attendant de pouvoir prendre son envol vers Milan en Italie.

Sauf qu’à l’extérieur, le mercure affichait alors 42 degrés Celsius. On peut voir, sur les images, les passagers ruisselants qui tentent tant bien que mal de s’aérer avec des bouts de papier à l’intérieur de la cabine.

Ce n’est que lorsque certains d’entre eux auraient commencé à perdre connaissance, nécessitant même la présence d’ambulances sur les lieux, que les portes auraient été ouvertes, a poursuivi l’italien dans sa vidéo.

«L'histoire du passager est hallucinante et encore plus les images. Il y a des gens qui sont visiblement affectés par la chaleur. Certains d'entre eux, épuisés, sont secourus sur la piste par une ambulance et du personnel médical», a indiqué Ivano Giacomelli, de l’Association des consommateurs Codici, en réclamant des comptes à la compagnie aérienne selon le média italien Il Fatto quotidiano.

De son côté, la compagnie aurait simplement indiqué avoir été maintenue au sol en raison d’une maintenance, qui aurait retardé le départ.

«Pour éviter de perdre l’heure de départ, les passagers sont restés à bord pendant que les techniciens effectuaient la maintenance de l’avion. Malheureusement, l’avion n’a pas été libéré à temps, ce qui lui a fait perdre son créneau et les passagers ont dû débarquer», aurait-elle indiqué par communiqué, selon le média italien.