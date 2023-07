«Curling»: une pièce pleine de saveur

La comédie de situation Curling, qui fait les beaux jours du Nouveau Théâtre de l’Île d’Orléans, offre de beaux moments de plaisir grâce à un texte contemporain des plus savoureux, des comédiens amusants, une histoire ponctuée de moments aussi cocasses que nostalgiques, où l’humour saura plaire aux amateurs de théâtre d’été.

Nous sommes dans la parfaite lignée des traditionnelles pièces de théâtre d’été. Celle-ci a été écrite par l’auteure canadienne Kristen Da Silva, reconnue pour ses textes contemporains et récipiendaire de divers prix. La pièce a été parfaitement bien adaptée pour le Québec par Claude Montminy et c'est aussi la toute première fois qu'elle est montée dans la province. Campée en Beauce en 2023, on se reconnaît par ses références aux nôtres, si bien que l’on pourrait facilement dire qu’elle a été écrite par un auteur québécois.

Amusante et bien ficelée, la pièce tient bien la route tout au long du spectacle, faisant sourire les spectateurs qui se reconnaîtront à plus d’une reprise. Si vous n’êtes pas un adepte de curling, sachez que l’on ne va pas voir Curling pour participer à un match, même s’il y en a bien un qui s’y tient. En fait, il s’agit d’un beau prétexte pour parler d’histoires de gars, de filles et, bien entendu, des qualités des uns et des autres et, comme il fallait s’y attendre, à témoigner d’une belle d’histoire d’amour.

Quand l’amour existe encore

Si par moments l’histoire est quelque peu loufoque avec, par exemple, un traiteur qui impose d’étranges muffins en guise de buffet, ou un frère qui multiplie les gaffes (Samuel Corbeil), la pièce compte aussi de beaux instants de nostalgie grâce à Benoît et Julie (Lucie Constantineau et Maxime Perron), un couple divorcé depuis déjà sept ans, et dont l’amour ne s’est pas éteint malgré les années. Amateurs de curling, ils sont dans des équipes rivales, et à l’aube d’un tournoi provincial, des événements imprévus, dont un joueur blessé, feront en sorte que le couple n’aura d’autre choix que de mettre ses différends de côté pour unir ses forces et faire équipe dans le but de gagner le championnat provincial tant convoité.

Si la mise en scène de Nicolas Drolet est sans faille, avec un beau rythme soutenu, on peut certainement affirmer que les cinq acteurs offrent tous une belle performance sans fausse note. Mentionnons néanmoins le jeu brillant de la comédienne Dominique Grenier qui campe l’amie de Julie, qui réussit par son humour particulier à nous faire passer une belle soirée.

Si le décor est quelque peu rudimentaire, la musique et les éclairages compensent cette lacune au point que l’on n'y pense plus après quelques minutes.