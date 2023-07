Élection partielle dans Jean-Talon: les candidates à la co-chefferie de Québec solidaire veulent aussi des femmes

Les trois candidates à la succession de Manon Massé souhaitent voir des femmes se manifester pour porter les couleurs de Québec solidaire lors de l’élection partielle dans Jean-Talon. Le candidat défait aux dernières élections, lui, appuie le concept de parité, mais n’entend pas pour autant céder sa place.

La pression monte sur les épaules d’Olivier Bolduc, qui a annoncé son intention d’être à nouveau candidat dans la circonscription de Québec, après la démission soudaine de la caquiste Joëlle Boutin, la semaine dernière.

Les candidates à la co-chefferie de Québec solidaire souhaitent toutes les trois que des femmes se présentent à l’investiture dans Jean-Talon, afin de tendre un peu plus vers la parité au caucus de QS, qui compte présentement quatre femmes pour huit hommes.

Leurs propos font échos à une lettre envoyée lundi par l’exécutif du parti afin d’encourager «fortement» les militants de la circonscription «à choisir une femme pour porter les couleurs de Québec solidaire lors de l’élection partielle à venir».

«Ça ne veut pas dire qu’Olivier Bolduc doit se désister. C’est bon pour un parti d’avoir des courses. Mais évidemment, dans le contexte du caucus actuel, c’est une opportunité qu’une nouvelle femme s’ajoute au caucus. Donc, c’est pour ça qu’on souhaite que des femmes soient sur la ligne de départ», explique Émilise Lessard-Therrien.

L’ex-députée de Rouyn-Noranda dit comprendre que cela puisse être «confrontant pour les hommes», mais plaide que la démarche est nécessaire parce que les femmes ont été évacuées des lieux de pouvoir «depuis tellement longtemps».

«On a besoin d’avoir d’autres points de vue dans ces lieux décisionnels si on veut s’assurer que notre assemblée législative, que le Parlement, soit le plus représentatif possible», affirme Mme Lessard-Therrien.

Une occasion

Également de la course pour succéder à Manon Massé, Christine Labrie a aussi fait part de son désir de voir une candidature féminine dans Jean-Talon. «J’espère sincèrement que ce sera l’occasion de faire élire une femme de plus dans notre caucus, et des femmes de talent qui sont bien ancrées dans cette circonscription, il n’en manque pas à Québec solidaire!» écrivait-elle sur Facebook le 19 juillet dernier.

Sa collègue Ruba Ghazal, qui brigue également le poste de co-porte-parole, avait aussi appelé à faire élire une femme, après la démission de Joëlle Boutin. «Nous n’aurons toujours pas la parité malheureusement, mais ça serait une petite avancée quand même», écrivait-elle sur Facebook.

Candidatures imposées

Lors du dernier Conseil national, les délégués de Québec solidaire ont voté en faveur d’une résolution visant à «imposer des candidatures féminines dans des circonscriptions spécifiques dans l’objectif de maximiser la possibilité d’obtenir un caucus paritaire suite aux élections générales».

Dans cet esprit, le président du parti a invité les militants de Jean-Talon à privilégier une candidature féminine, même si la formation ne s’est pas encore dotée des pouvoirs pour imposer de telles contraintes.

Mardi, Olivier Bolduc a dit comprendre la démarche, en entrevue sur LCN. «Je suis tout à fait d’accord que le but, au final, c’est d’avoir 50% d’hommes, 50% de femmes à l’Assemblée nationale pour que ce soit le reflet de la population», a-t-il déclaré.

Malgré tout, le débat devrait se faire autour de la qualité de la candidature, a-t-il ajouté.