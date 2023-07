Est-ce que ce seront vos dernières vacances avant longtemps ?

Enfin, elles sont arrivées, les fameuses vacances de la construction.

Avec une économie qui chauffe au maximum, un marché du travail en manque constant de main-d’œuvre et des travailleurs débordés pour tenter de répondre aux demandes grandissantes des consommateurs, les deux semaines de vacances sont bien méritées.

L’élastique va nous péter dans la face

Samedi dernier, notre collègue Louis Deschênes proposait un intéressant calcul du coût des vacances pour une famille de deux adultes et deux enfants. Résultat des courses?

Près de 1000$ pour une journée.

Ceux qui veulent «jouer au smatte» vont nous expliquer que si les parents n’ont pas les moyens d’aller au zoo et à l’hôtel, ils n’ont qu’à rester chez eux, mais ce n’est pas si simple que ça.

Pour plusieurs familles, les vacances de la construction sont le petit luxe qu’ils planifient de longue date. Le terrain de camping est réservé depuis l’année dernière, les enfants rêvent d’aller voir les lions depuis février et les parents se voient mal leur expliquer l’incidence de la plus récente hausse du taux directeur sur le renouvellement de l’hypothèque.

Les signes sont là, la crise approche

Voilà plusieurs mois que les signes s’intensifient. Il y aura, tôt ou tard, une crise économique.

Les analystes ont beau nous dire que l’atterrissage devrait se faire en douceur, on voit plutôt une catastrophe se préparer. En entreprise, les paiements prennent plus de temps à rentrer. Les nouveaux clients sont plus rares, les commandes sont plus prudentes.

Les soldes des cartes de crédit sont plus élevés qu’avant, la part du revenu consacré au logement ne cesse d’augmenter. Quand le ralentissement économique espéré va finir par arriver, il est probable que la boule de neige grossisse rapidement.

Moins d’achats de biens, moins d’emplois chez les détaillants, moins de revenus, moins de dépenses, plus de défauts de paiement...

Profitez-en des vacances, ce sont peut-être les dernières avant longtemps.