Estrie: les averses bouleversent les plans des vacanciers

La pluie a joué les trouble-fêtes pour les vacanciers en Estrie. Malgré tout, plusieurs activités à l'intérieur sont accessibles pour les petits et les grands.

Les musées, les cinémas et les centres d'amusements ont la cote auprès des familles qui cherchent quoi faire pendant les vacances.

Pour le musée d'histoire de Sherbrooke, le mauvais temps attire les foules aux expositions.

«C'est plate à dire, mais la pluie nous rend service. Les gens se cherchent des activités et ils arrivent ici, alors on se réjoui de ça c'est certain, c'est un bel été pour nous», a dit le directeur général du musée, David Lacoste.

Ce dernier a indiqué que les expositions sont adaptées pour les plus jeunes. Des jeux sont incorporés pour divertir toute la famille.

Qui dit pluie, dit soirée au cinéma. Plusieurs films à grands succès sont à l'affiche, comme Oppenheimer, Mission Impossible, Indiana Jones, etc. Toutefois, peu de films adaptés pour un jeune auditoire sont disponibles. Les familles devront trouver d'autres activités.

Le centre d'amusement de Karting Orford offre des activités à l'intérieur et à l'extérieur.

«On a du mini-putt, des arcades, du laser tag et d'autres [...]. On a le meilleur des deux mondes et ça nous a sauvés pendant le début des vacances de la construction qui était sous la pluie», a souligné le propriétaire, Stéphane Dubois.

Preuve de popularité, le centre peut recevoir entre 500 à 600 personnes pendant les journées de pluie.