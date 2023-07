Festival Juste pour rire: une belle fin de journée pour Richardson Zéphir

Le public était au rendez-vous pour le line-up Richardson Zéphir, présenté au festival Juste pour rire, mardi.

L’escalier extérieur de la Place des Arts, qui fait face à la Scène Loto-Québec, était bondé de festivaliers avant même le début du spectacle, tandis que le site, presque vide, se remplissait au fur et à mesure.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Le premier invité à avoir foulé les planches pour cette carte blanche de l’ex de Big Brother Célébrités, a été Bruno Ly. Ce dernier en était à son premier passage à Juste pour rire. Il a pour l’occasion offert un numéro bien ficelé sur l’immigration et l’intégration. La foule s’est d’ailleurs montrée hilare et bonne joueuse, à plusieurs occasions, ne craignant pas de répondre aux interactions de l’humoriste et de l’applaudir lorsqu’il le fallait.

À 40 ans, Bruno Ly, qu’on a pu apercevoir dans District 31 dans le rôle d’un cadavre, dit faire comme Morgan Freeman, qui a réussi à percer à 50 ans. «Il est vieux depuis qu’on est petits. Il est né les cheveux gris», a-t-il entre autres raconté dans son numéro.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

«Je suis allé à l’école privée en France, dans un pensionnat, j’avais un nœud papillon, il y avait un chef qui nous faisait des repas équilibrés. Ça coûtait définitivement trop cher pour ce que je suis devenu», a-t-il aussi fait valoir en s’amusant avec le public.

Léa Stréliski, la seule femme dans ce line-up, a été la deuxième à s’exécuter. L’humoriste, autrice et chroniqueuse, a, elle aussi, présenté un numéro qui a plu à la foule, abordant entre autres sa vie de maman de trois enfants, dont deux fils qui entrent dans l’adolescence. «Ça fait du bien d’être ici, on m’écoute quand je parle», a-t-elle lancé aux festivaliers au début de son dix minutes.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Malgré un début un peu plus difficile où elle semblait chercher son rythme de croisière, la dernière portion de son numéro, dans laquelle elle partage son exaspération quant aux nouveaux arrivants français qui découvrent le Québec, a décroché assurément certains des plus gros rires de ce spectacle de fin de journée. Propriétaire sur le Plateau depuis quelques années maintenant, l’humoriste s’est moquée gentiment de ceux qui disent «sur Montréal», et qui s’étonnent de voir des écureuils traverser la rue ou encore des sacs de lait dans les frigos des épiceries.

Elle est d’ailleurs à la recherche d’une maison de quatre chambres et de deux salles de bain.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Les humoristes Joe Guérin, le coloc de Richardson Zéphir, et Mibenson Sylvain, la révélation du festival l’an passé, ont poursuivi le line-up de mardi. Malgré leurs styles d’humour un peu différents, le public n’a pas fait la sourde oreille et a embarqué dans leur univers. Ils ont eux aussi tous les deux bien fait.

Chaque jour à 18 h, et ce jusqu’à la fin du festival, Juste pour rire présentera les line-up d’humoristes ayant choisi de présenter leurs coups de cœur humoristiques du moment.