La saga judiciaire de la poussière rouge n’ira pas en Cour suprême

La décision de la Cour d’appel a vraisemblablement sonné le glas de la saga judiciaire de la poussière rouge et des contaminants dans l’air de Québec. Le dossier qui dure depuis des années ne sera pas porté en Cour suprême.

Dans une décision publiée lundi, le plus haut tribunal du Québec a tranché en défaveur de l’action collective intentée par l’Initiative citoyenne de vigilance du Port de Québec.

La Cour d’appel a appuyé la décision que le juge Jacques G. Bouchard avait prise en 2020 et refusé de réviser la preuve qui, d’après les membres du recours et leurs avocats, avait été analysée incorrectement à l’époque.

Fin des démarches

Le cabinet qui représente ceux qui exigeait un dédommagement à l’Administration portuaire de Québec et à Compagnie d’arrimage Québec a annoncé qu’il ne demanderait pas l’intervention de la dernière instance juridique au pays dans le dossier.

«La Cour d’appel a refusé de réévaluer la preuve présentée à la Cour supérieure, en soulignant que ce n’est pas [son] rôle [...]. Nous n’avons pas l’intention de demander à la Cour suprême la permission d’en appeler», précise Trudel, Johnston & Lespérance, cabinet d’avocats, par voie de communiqué.

Long combat

Les avocats du regroupement se sont avant tout dits «déçus pour les citoyens». Les procureurs ont également tenu à souligner l’implication et le dévouement des instigateurs de l’action collective, Véronique Lalande et Louis Duchesne, qui ont été «le moteur d’une mobilisation citoyenne pour améliorer la qualité de vie des Limouloises et Limoulois».

Photo d'archives

Contactée par Le Journal, Mme Lalande a préféré ne pas émettre de commentaires personnels en lien avec la décision de mettre fin au combat judiciaire.