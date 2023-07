Le Canada se paie neuf Airbus A330 pour ses opérations militaires

Ottawa sort le chéquier et se procurera neuf Airbus A330 spécifiquement dédiés aux opérations de l’Aviation royale canadienne (ARC) pour remplacer l’ancienne flotte de CC-150 Polaris vieille de plus de 30 ans.

«Son rôle principal sera le ravitaillement en vol, et il sera également équipé pour transporter simultanément un grand nombre de membres des Forces armées canadiennes et leur équipement à l’appui d’opérations et d’activités de formation au Canada et dans le monde entier», explique la Défense dans un communiqué mardi.

Qui plus est, cet imposant appareil peut aussi servir aux évacuations d’urgence, comme dans les cas de feux de forêt, d’inondations ou de secours humanitaires ailleurs dans le monde.

Selon Airbus, les A330 pourront équipés être équipés d’une trousse d’évacuation médicale comprenant deux unités de soins intensifs et des civières.

«L’un des appareils usagés sera configuré pour assurer le transport sécurisé de hauts fonctionnaires», fait-on savoir.

Un contrat doré

Le contrat prévoit quatre avions entièrement neufs et la conversion de cinq autres A330-200 d'occasion, dont deux déjà achetés en juillet 2022 et trois autres en début de juillet 2023.

En tout et pour tous, le contrat signé avec Airbus grimpe à 3,6 milliards $ avant les taxes.

Le contrat «couvre un éventail complet de services de formation, y compris les équipements d’instruction les plus sophistiqués, notamment un simulateur de vol complet».

Les appareils usagés «ont été achetés dans le cadre de processus d’acquisition distincts, ce qui a permis de réaliser d’importantes économies et d’offrir le meilleur rapport qualité-prix», assure le gouvernement.

Le gouvernement indique qu’Airbus «renforcera sa présence au Canada» en vertu du contrat en créant des emplois hautement qualifiés.

La ministre de la Défense Anita Anand a déclaré par communiqué que la modernisation des flottes de l’ARC constituait un «besoin pressant» pour ses opérations au sein de l’OTAN et du Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD).

Les premières livraisons de ces imposants appareils sont prévues pour 2027. Les nouveaux avions seront assemblés à l’usine d’Airbus à Toulouse, dans le sud de la France, alors que les appareils reconvertis partiront de Getafe, en Espagne.