Assureur Canada Vie: «Le gouvernement fédéral enchaîne fiasco après fiasco», dénonce le Bloc Québécois

«Le gouvernement fédéral enchaîne fiasco après fiasco», dénonce le Bloc Québécois (BQ) en voyant les difficultés vécues par les travailleurs et retraités québécois de la fonction publique fédérale qui n'arrivent pas à se faire rembourser leurs médicaments par l’assureur Canada Vie.

«Le contrat à Canada Vie est accordé depuis 2021 et on parle d’une somme d’un demi-milliard: il est tout à fait anormal de vivre les difficultés actuelles et les travailleurs fédéraux sont en droit de s’attendre à plus, et mieux! », a dénoncé mardi au Journal Louise Chabot, porte-parole du Bloc Québécois en matière de Travail et d'Emploi. Après le scandale des problèmes de paye du système Phénix, ces nouveaux maux de tête font mal.

Vendredi dernier, Le Journal racontait l’histoire d’un retraité des Forces armées canadiennes (FAC) est en colère contre son assureur Canada Vie, qui appartient au géant Power Corporation, contrôlé par la famille Desmarais.

Depuis, de nombreux Québécois, parmi 375 000 fonctionnaires et retraités québécois du régime, ont communiqué avec Le Journal pour déplorer des cas similaires.

«La qualité du service est scandaleuse», avait déploré Roy Goodall, président de l’Association nationale des retraités fédéraux (ANFR).

«C’est inadmissible »

Or, pour Louise Chabot, du Bloc Québécois, il est tout à fait anormal que ce système soit aussi inefficace.

«Attendre 50 heures pour parler à un agent et devoir débourser directement de sa poche des milliers de dollars, c’est inadmissible», a-t-elle illustré.

«Davantage que des excuses, le gouvernement fédéral doit faire comprendre à son assureur que sa gestion actuelle est inacceptable et qu’il doit remédier à la situation promptement», a exigé la porte-parole du Bloc Québécois en matière de Travail.

Questionnée par Le Journal la semaine dernière, Canada Vie s’était excusée.

Le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) s’était aussi défendu.