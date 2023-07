Patrice Bergeron remercie le DG du Canadien

Ayant tout juste confirmé sa retraite comme joueur de hockey, le Québécois Patrice Bergeron n’a pas manqué de remercier l’actuel directeur général du Canadien de Montréal Kent Hughes qui fut longtemps son agent.

«Le quotidien d'un athlète professionnel peut parfois être difficile et mes deux agents, Kent Hughes et Philippe Lecavalier, m'ont aidé à naviguer dans un environnement complexe à certains moments, a écrit Bergeron, dans une touchante lettre publiée, autant en français qu’en anglais, sur le site web des Bruins de Boston, mardi. Vos précieux conseils à toutes les étapes de ma carrière m'ont permis d'éliminer les distractions et les incertitudes afin que je puisse me concentrer à être le meilleur joueur de hockey possible.»

C’est après avoir accepté le poste de DG du club montréalais, en janvier 2022, que Hughes avait dû délaisser son rôle d’agent de joueurs au sein de la firme québécoise Quartexx Management.

En août dernier, alors que Bergeron a conclu un contrat d’un an avec les Bruins, l’attaquant québécois avait confirmé n’avoir jamais eu l’intention de rejoindre Hughes chez le Canadien.

«On se connaît depuis 20 ans alors il sait que Boston était la seule place où je voulais être», avait déclaré Bergeron durant une visioconférence.